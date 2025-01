Milano, incendio in azienda di solventi a Rho: tre operai feriti e area sotto sequestro

È terminato l'intervento dei vigili del fuoco a Rho, dove dalle due di questa notte hanno lavorato per domare un incendio scoppiato presso la Itelyum, azienda specializzata nel confezionamento di solventi organici situata in via Sesia 12. L'incendio è stato causato dall'esplosione di un fusto contenitore durante la fase di carica, provocando il ferimento di tre operai. I lavoratori sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Niguarda e Rho per lievi ustioni e per aver inalato fumi tossici.

Sul posto sono intervenuti sette mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Garbagnate, Inveruno e dalla centrale di via Messina, con il supporto del nucleo specializzato Nbcr. L'area è stata bonificata e messa in sicurezza, per poi essere posta sotto sequestro dall'Ats. Le cause precise dell'esplosione del fusto non sono ancora state accertate.

