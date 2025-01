NUOVA ESPANSIONE - AVVENTURE INSIEME DEL GCC POKÉMON

Oggi, The Pokémon Company International ha annunciato che Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dal 28 marzo 2025, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Introdotti per la prima volta nell’espansione del GCC Pokémon Gym Heroes, i Pokémon degli Allenatori ritorneranno in Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme, come inizialmente rivelato durante i Campionati Mondiali Pokémon 2024.Le carte dei Pokémon degli Allenatori mostreranno il legame speciale condiviso tra formidabili Allenatori e i loro Pokémon; il nome dell’Allenatore o dell’Allenatrice sarà presente su ogni carta. I giocatori potranno anche scoprire illustrazioni speciali che hanno come protagonisti diversi Allenatori, nelle carte rare illustrazione, ultrarare, rare illustrazione speciale e rare iper. In Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme, sarà possibile collezionare e giocare nuove carte dei Pokémon degli Allenatori, tra cui Zoroark-ex di N, Clefairy-ex di Lylia, Bellibolt-ex di Kissara e Zacian-ex di Hop.Tra le carte degne di nota di Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme figurano:

Quattro Pokémon-ex degli Allenatori

16 Pokémon-ex

11 carte rare illustrazione di Pokémon

Sei carte rare illustrazione speciale di Pokémon

Tre carte rare iper dorate impresse in modo speciale

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Inoltre, per festeggiare il ritorno dei Pokémon degli Allenatori, i giocatori troveranno un espositore plus di buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme, che includerà una carta bonus in stile rara illustrazione raffigurante Reshiram di N con il logo dell’espansione, disponibile presso i rivenditori selezionati.Gli appassionati del GCC Pokémon avranno anche l’opportunità di giocare con l’espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma Play! Pokémon a partire dal 15 marzo presso i negozianti indipendenti che aderiscono all’iniziativa.Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 27 marzo 2025 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, collezionando e lottando con le nuove carte dei Pokémon degli Allenatori e ricevendo bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.Per saperne di più sul GCC Pokémon, visita Pokemon.it/GCC.

RAYQUAZA CROMATICO - POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO - CATTURA UN RAYQUAZA CROMATICO DURANTE L’EVENTO RAID TERACRISTAL 5? IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTODalle 00:00 (UTC) di venerdì 20 dicembre 2024 alle 23:59 (UTC) di domenica 5 gennaio 2025, Rayquaza cromatico apparirà nei Raid Teracristal da 5?! Il Rayquaza che comparirà in questo evento è di teratipo Drago.

Pokémon GO City Safari in arrivo a Milano il 29 e 30 marzo 2025 - Pokémon GO arriva in Italia con una speciale avventura da vivere live: dal 29 al 30 marzo 2025 si terrà a Milano l'evento Pokémon GO City Safari. Un'occasione davvero imperdibile per i fan italiani del gioco che potranno fare amicizia, ritrovarsi dopo tanto tempo e andare alla scoperta della città insieme per catturare tutti i Pokémon, che appariranno in esclusiva durante l'evento.

IL GCC POKÉMON POCKET FESTEGGIA I 60 MILIONI DI DOWNLOAD - The Pokémon Company ha annunciato che il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket dall'uscita globale del 30 ottobre 2024 a oggi ha superato i 60 milioni di download su dispositivi iOS e Android. Questo traguardo arriva subito dopo la sua nomination per la categoria "Best Mobile Game" dei Game Awards, cerimonia che premia, a livello globale, l'impegno creativo e tecnico nell'ambito dell'industria videoludica.