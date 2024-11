Insigne si propone: Se Conte mi chiama, non posso dire di no al Napoli

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e attualmente in forza al Toronto FC nella Major League Soccer, ha espresso il suo continuo legame con la squadra partenopea. Nonostante la distanza, Insigne segue con attenzione le vicende del Napoli e sogna un nuovo trionfo in campionato: "Sogno che la città possa festeggiare un altro scudetto. Sarebbe fantastico se succedesse ciò che abbiamo vissuto due anni fa."

Riguardo alla sua esperienza in Canada, Insigne ha dichiarato: "A Toronto mi trovo molto bene. Lo sport si vive senza pressione, specialmente il calcio che non è seguitissimo." Questa differenza culturale gli ha permesso di vivere il calcio in modo più rilassato, lontano dalle intense aspettative tipiche del calcio europeo.

Insigne ha anche commentato l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Conte, noto per la sua capacità di motivare e ottenere il massimo dai giocatori, ha riportato la squadra ai vertici della Serie A dopo un periodo difficile. Insigne ha affermato: "Fa bene a dare serenità vista la passione che noi tifosi abbiamo. Dal Nord vogliono metterci pressione, ma il mister sa lavorare benissimo e tirare fuori il meglio dai calciatori."

In merito a un possibile ritorno al Napoli, Insigne ha mostrato apertura: "Se Conte mi chiamasse mi farei trovare già a Castelvolturno. Non si può dire di no a Napoli." Questa dichiarazione sottolinea il profondo legame di Insigne con la città e la squadra, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno in futuro.

Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli nel 2022 per trasferirsi al Toronto FC, dove ha continuato la sua carriera calcistica. Nonostante la distanza, il suo affetto per il Napoli e la città rimane intatto, come dimostrano le sue recenti dichiarazioni.