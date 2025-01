Fedez sul caso P. Diddy: rivelazioni choc sui White Party e le presunte vittime

Fedez ha affrontato il caso di P. Diddy, il rapper americano accusato di violenze, stupro di gruppo e traffico sessuale, durante una puntata del Pulp Podcast insieme al partner Mr. Marra. Il rapper milanese ha condiviso dettagli inquietanti legati alle famigerate feste a tema, i White Party, rivelando alcune informazioni raccolte da una fonte vicina agli eventi.

Fedez ha dichiarato di aver ricevuto confidenze su ciò che accadeva durante queste feste, pur salvaguardando l’identità della sua fonte: "Mi è stato raccontato di queste feste da persone che ci sono state. Non posso dire chi me lo ha detto, ma erano cose risapute". Il rapper ha sottolineato che molte celebrità di Hollywood presenti ai party sarebbero ora nel panico: "Tutti sapevano cosa faceva, era inevitabile non saperlo".

Tra i nomi emersi, Fedez ha parlato di Justin Bieber, che potrebbe essere una delle presunte vittime di P. Diddy. Il cantante canadese, secondo Fedez, sarebbe stato coinvolto in situazioni compromettenti fin da giovanissimo. "Bieber è stato sessualizzato e ha vissuto un vortice che non gli ha fatto bene sin da bambino", ha spiegato. Tuttavia, Bieber non ha mai parlato apertamente delle sue esperienze.

Fedez ha aggiunto ulteriori dettagli citando la sua fonte, affermando che Diddy avrebbe utilizzato registrazioni video per ricattare le sue vittime. "Si tratta di un criminale molto serio", ha concluso, riferendosi anche alle condizioni attuali di Justin Bieber, che si troverebbe in clinica da alcuni giorni.

