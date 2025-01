Luis Hasa al Napoli: tutto sul trequartista ex Juventus e il suo futuro in azzurro

Il Napoli si prepara a ufficializzare il primo acquisto del calciomercato invernale. In arrivo dal Lecce Luis Hasa, trequartista di 21 anni cresciuto nel vivaio della Juventus. Dopo una stagione con poche occasioni in Salento, il giovane talento si appresta a firmare con il club partenopeo per una cifra vicina ai 500mila euro. Hasa sosterrà a breve le visite mediche prima di mettere nero su bianco il contratto con il Napoli.

Nato a Sora da genitori albanesi, Hasa è stato uno dei protagonisti del successo dell’Italia al Mondiale Under 19 del 2023, dove ha brillato servendo un assist decisivo in finale. Le sue performance gli hanno aperto le porte dell’Under 21 e attirato l’interesse di diversi club di Serie A. Il Lecce lo aveva acquistato in estate dalla Juventus per un milione di euro, garantendo al club bianconero il 30% sulla futura rivendita, percentuale che frutterà circa 125mila euro dopo il trasferimento al Napoli.

Hasa ha completato la sua formazione calcistica nel settore giovanile della Juventus, dove ha ricoperto tutti i ruoli offensivi a centrocampo. Ha esordito in prima squadra nell’agosto 2023 durante un’amichevole contro l’Atalanta, ma non ha mai debuttato in Serie A. Con la Juventus Under 23, che milita in Serie C, ha collezionato 32 presenze, 2 gol e 6 assist nella stagione 2022/2023.

A Lecce, i problemi fisici hanno limitato il suo utilizzo: l’unica presenza con i giallorossi è stata in Coppa Italia contro il Sassuolo. Ora, con il Napoli, Hasa avrà l’opportunità di rilanciarsi. Il tecnico Antonio Conte valuterà il giovane centrocampista in allenamento prima di decidere se trattenerlo in rosa o mandarlo in prestito per accumulare esperienza.

