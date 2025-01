L'atto III di Destiny 2: Redivivo inizia oggi

In arrivo con l'atto III, la nuova missione esotica "La caduta di un Kell"

Oggi Bungie ha lanciato l'atto III di Destiny 2: Redivivo, il quale darà ai guardiani la possibilità di giocare alla nuova missione esotica "La caduta di un Kell" e di ottenere Zanna del Flagello, il nuovo fucile a pompa spara slug esotico da vuoto vampiresco. I guardiani dovranno entrare nel nascondiglio di Fikrul per affrontare dei famigerati infami non morti e suonare delle melodie inquietanti.

Per i collezionisti e gli amanti del fucile a pompa esotico Zanna del Flagello c'è un nuovo pezzo da aggiungere alla collezione di armi esotiche: la riproduzione di Zanna del Flagello. I giocatori che riusciranno a completare "La caduta di un Kell" e ottenere Zanna del Flagello in gioco entro le 18:59 del 5 maggio 2025 (ora italiana), sbloccheranno l'acquisto della riproduzione di quest'arma tramite il programma Ricompense di Bungie. Offerta del Bungie Store disponibile per un periodo di tempo limitato.

L'atto III di Redivivo propone inoltre due nuove armi leggendarie: il fucile da ricognizione da stasi Burocrazia e il lanciarazzi da stasi Fervore Eretico. Infine, saranno introdotte cinque nuove modifiche del manufatto pensate per migliorare le configurazioni da vuoto, l'efficienza delle granate e non solo. I giocatori possono accedere all'atto III di Destiny 2: Redivivo oggi stesso e mettersi in pari con l'intera storia di Redivivo prima dell'arrivo di Eresia, il 4 febbraio.

L'evento dell'Aurora torna su Destiny 2 - Festeggiamo il tanto atteso ritorno di Eva Levante alla Torre per la festa dell'Aurora, durante la quale i giocatori potranno ricorrere alle palle di neve per congelare e frantumare i nemici, nonché recuperare ingredienti per sfornare dolci da consegnare a tutti gli alleati del sistema.

