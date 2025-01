Dune: Awakening: Arrakis in 4K con DLSS 4

Dune: Awakening, il Massively Multiplayer Open World Survival Game di Funcom, la cui uscita è prevista per l'inizio del 2025, ha svelato che sarà uno dei primi giochi ad essere supportato dalla nuovissima tecnologia DLSS 4 di NVIDIA con Multi Frame Generation, il che lo rende l'ideale per sperimentare l'aspra ed immensa bellezza di Arrakis.

Mostrando nuovi screenshot al Consumer Electronics Show (CES), Funcom ha anche svelato che Dune: Awakening sarà dotato dell'integrazione Chroma e Haptics di nuova generazione di Razer, che permetterà ai giocatori di immergere l'intera stanza in Arrakis, così da vivere un'esperienza con un'immersione senza pari.

Dune: Awakening | 4K NVIDIA DLSS 4 Comparison - Captured on GeForce RTX 5090

https://www.youtube.com/watch?v=UjnEiP9a9kQ

Grazie alla nuovissima illuminazione sincronizzata e alla suite completa di dispositivi dotati di feedback aptico di Razer, tra cui il cuscino da gioco aptico Freyja HD e le cuffie Kraken Pro, i confini tra Arrakis e la realtà iniziano a sfumare. Sentite tutto ciò che accade intorno a voi: il terreno che rimbomba all'avvicinarsi di un gigantesco sandworm, il vento che si infrange nella mortale tempesta di sabbia e il contraccolpo del lanciarazzi mentre sparate a un Ornitottero nemico.

In un gioco in cui la consapevolezza della situazione è fondamentale per la sopravvivenza, Razer Chroma e Haptics saranno una combinazione ideale.NVIDIA DLSS 4 rende Arrakis una meraviglia da ammirare con un frame rate incredibile. Sfrecciate sulle dune di Arrakis con il vostro ornitottero mentre gli ultimi raggi di sole scivolano oltre l'orizzonte e assistete al sorgere delle due lune gemelle sul deserto. DLSS 4 con Multi Frame Generation migliora i momenti più emozionanti e i panorami più maestosi con prestazioni e qualità d'immagine incredibili.

Utilizzando le tecnologie all'avanguardia di NVIDIA e Razer, Funcom sta portando l'immersività e le prestazioni di Dune: Awakening a un livello superiore, rendendo il pianeta più pericoloso dell'universo più reale che mai.

Preparatevi a passare da sopravvissuti senza nome a eroi della Casata Harkonnen o della Casata Atreides in Dune: Awakening, disponibile per PC all'inizio del 2025. Il gioco arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in un secondo momento.