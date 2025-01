CES 2025: le novità da ECOVACS

Al CES 2025, ECOVACS presenta la famiglia di aspirapolvere robotici DEEBOT X8, dotata della tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO ROLLER. Inoltre, svelata anche una gamma diversificata di robotica di servizio, tra cui i robot tosaerba GOAT A&O Family e i robot lavavetri WINBOT W2 PRO OMNI e WINBOT MINI

ECOVACS Group, leader globale nella robotica di servizio e negli elettrodomestici intelligenti, porta la sua esperienza nel settore al CES 2025 di Las Vegas.

L'evento sarà l’occasione per svelare le ultime innovazioni pionieristiche del brand, in particolare la famiglia DEEBOT X8, che implementa la rivoluzionaria tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO ROLLER, segnando una svolta cruciale nella robotica, e ponendo le basi per il lancio globale di questo modello che ridefinisce gli standard del settore.

Come marchio leader mondiale nella robotica per i servizi domestici, ECOVACS continua a impegnarsi con costanza per il progresso tecnologico.

David Cheng Qian, Vice Presidente del Gruppo ECOVACS e CEO di ECOVACS ROBOTICS, ha commentato così la strategia dell'azienda: "Le nostre ultime innovazioni non solo rafforzano la leadership di ECOVACS, ma riflettono anche la nostra dedizione verso soluzioni robotiche pionieristiche che anticipano e soddisfano le esigenze in evoluzione dei consumatori. La nostra missione continua ad essere il progresso della robotica, perfezionando costantemente le nostre offerte per offrire un valore senza pari ai nostri utenti in tutto il mondo".

DEEBOT X8 PRO OMNI: una nuova era della robotica grazie alla tecnologia di pulizia a rullo OZMO

DEEBOT X8 PRO OMNI si distingue per la sua tecnologia di pulizia autolavante istantanea OZMO ROLLER, che equipaggia i robot con capacità in grado di competere con le lavapavimenti professionali. Il design innovativo consente una pressione e una velocità elevatissime con un sistema di autolavaggio in tempo reale, per garantire una capacità di pulizia uniforme, riducendo significativamente la contaminazione durante il processo di pulizia.

DEEBOT X8 PRO OMNI non solo è dotato dell'innovativa tecnologia OZMO ROLLER, ma incorpora anche la navigazione all'avanguardia e l'intelligenza artificiale, fornendo una soluzione di pulizia completa e intelligente. Dalla sua introduzione in Cina nel settembre 2024, DEEBOT X8 PRO OMNI ha rimodellato radicalmente il settore degli aspirapolvere robotici premium, conquistando un'impressionante quota di mercato online del 68% durante il festival cinese dello shopping Double 11. Con il suo imminente lancio globale, questo modello è destinato a replicare il suo successo su scala estesa, rivoluzionando le pratiche di pulizia in tutto il mondo.

Oltre alla famiglia DEEBOT X8, ECOVACS presenta la famiglia DEEBOT T50, il cui fiore all’occhiello è T50 MAX. Questo modello di punta è dotato dell'innovativa tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) di ECOVACS, che ridefinisce le capacità di pulizia grazie alla sua combinazione di flusso d'aria massimizzato e livello di vuoto sufficiente, erogando un volume d'aria massimo di 16,3L al secondo e una potenza di aspirazione migliorata fino a 18500Pa. Ciò consente al T50 MAX di aumentare del 100% il tasso di raccolta delle particelle di grandi dimensioni e di aumentare l’aspirazione della polvere dei tappeti del 93%, rendendolo una scelta ottimale per le famiglie con tappeti di grandi dimensioni. Alla gamma si aggiunge anche il T50 PRO OMNI, caratterizzato da un design ultrasottile specificamente progettato per accedere a spazi ristretti come sotto divani e letti. Inoltre, la X5 HYBRID fa il suo debutto globale.

La famiglia GOAT A&O: ridefinire l'eccellenza nella manutenzione intelligente del giardino

Dal suo debutto nel 2022, il tosaerba robotizzato della serie GOAT è stato acclamato in tutta Europa, con 40.000 unità vendute in un solo anno nel 2024. Le nuove famiglie GOAT offrono funzionalità all'avanguardia e soluzioni su misura per prati di tutte le dimensioni e complessità.

La famiglia GOAT A, che comprende i modelli A3000 LiDAR e A1600 RTK, è progettata per giardini di medie e grandi dimensioni. Questi tosaerba offrono prestazioni di taglio eccezionali, alimentati da un sistema a 32V leader del settore e raggiungono un aumento di tre volte dell'efficienza di taglio. Per giardini più piccoli o più complessi, invece, i modelli della famiglia GOAT O, tra cui l'O800 RTK, eccellono in una falciatura efficiente e intelligente. La sua agilità non ha eguali, con un'estrema percorribilità del percorso di 0,7m e l'avanzata tecnologia di navigazione LELS, che garantisce precisione e intelligenza nella cura del prato.

Al CES 2025, ECOVACS non solo presenta le sue serie DEEBOT e GOAT, ma anche la sua serie di robot lavavetri WINBOT, mettendo in evidenza le soluzioni pratiche ed efficienti per la pulizia dei vetri. Il brand si impegna a superare i confini dei modelli tradizionali attraverso l'innovazione tecnologica ed, in qualità di pioniere nel settore della robotica di servizio da 27 anni, ECOVACS è sempre stata in prima linea nell'innovazione, sfruttando la sua catena di approvvigionamento proprietaria e le sue capacità di produzione avanzate per ottenere innovazioni nelle tecnologie robotiche di base. Con la missione "Robotica per tutti", i prodotti ECOVACS ROBOTICS hanno raggiunto oltre 170 mercati principali in tutto il mondo, servendo più di 28 milioni di famiglie in tutto il mondo.

Secondo l’ultimo rapporto finanziario, ECOVACS ha aumentato in modo significativo i suoi investimenti in ricerca e sviluppo, passando da 549 milioni di yuan nel 2021 a 825 milioni di yuan nel 2023, raggiungendo un tasso di crescita annuo composto del 22,55% dal 2021 al 2023. Per i primi tre trimestri del 2024, la spesa in ricerca e sviluppo ha raggiunto i 657 milioni di yuan. A metà del 2024, ECOVACS aveva accumulato 2.242 brevetti, di cui 661 brevetti di invenzione, di cui 132 all'estero.

Lo stand ECOVACS al CES 2025, dove il brand esporrà il suo portafoglio completo dal 7 al 10 gennaio, si trova all'Expo di Venezia, Padiglioni A-D - Stand 52946.

