AMD annuncia nuovi prodotti Gaming

I processori AMD Ryzen 9950X3D e 9900X3D, AMD Ryzen Z2 e AMD Ryzen 9000 Mobile migliorano le prestazioni di gioco su sistemi di gioco desktop, portatili e mobili

In vista del CES 2025, AMD (NASDAQ: AMD) ha annunciato oggi nuovi prodotti di gioco per espandere la propria leadership nei giochi desktop, mobili e portatili e offrire prestazioni incredibili per i più esigenti giochi. AMD ha presentato i nuovi processori desktop Ryzen™ serie 9900X3D e 9950X3D, che offrono prestazioni senza precedenti per i giocatori desktop, nonché il processore per PC da gioco portatile di seconda generazione: Ryzen™ Z2, che consente prestazioni di alto livello per i titoli AAA in movimento.

"Il gioco è diventato una delle più grandi forme di intrattenimento in tutto il mondo e, con i titoli che diventano sempre più coinvolgenti ed impegnativi, avere l'hardware e il software giusti è fondamentale per la migliore esperienza del giocatore", ha affermato Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale , Gruppo di informatica e grafica, AMD. "Gli annunci di oggi sottolineano il nostro impegno nel fornire ai giocatori di tutto il mondo la libertà di scegliere la propria esperienza di gioco senza essere frenati dai colli di bottiglia delle prestazioni."

Processori desktop Ryzen 9950X3D e 9900X3D per giocatori e creatori di contenuti AMD sta completando il suo portafoglio di eccezionali processori desktop con AMD Ryzen 9950X3D e 9900X3D. Il Ryzen 9950X3D è il miglior processore a 16 core al mondo per i giocatori 1 e creatori di contenuti 2 dotato di 16 core CPU "Zen 5" e grafica AMD RDNA 2. Basati sull'utilizzo della tecnologia AMD 3D V-Cache™ di seconda generazione, i nuovi processori X3D ampliano i confini delle prestazioni e dell'innovazione per i giocatori desktop.

La nuova generazione di processori X3D riposiziona la memoria cache sotto il core complex die (CCD), posizionando i core "Zen 5" più vicini alla soluzione di raffreddamento, per offrire velocità di clock più elevate a temperature più basse e prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente 3 .

Si prevede che i nuovi modelli Ryzen X3D saranno sugli scaffali nel primo trimestre del 2025.

Modello Core/thread Aumento 4 /Frequenza base Cache totale PCIe® TDP AMD Ryzen™ 9950X3D 16C/32T Fino a 5,7/4,3GHz 144MB Gen 5 170 W AMD Ryzen™ 9900X3D 12C/24T Fino a 5,5/4,4GHz 140 MB Gen 5 120 W

Processori da gioco portatili serie Ryzen Z2 Progettati per portare i giochi di classe console nel palmo delle mani dei clienti, i processori AMD Ryzen™ serie Z2 offrono una miscela unica di potenza ed efficienza per consentire esperienze di gioco desktop di livello mondiale in fattori di forma portatili.

Dotati di un massimo di 8 core CPU "Zen 5" e grafica basata sull'architettura RDNA 3.5, i nuovi processori Ryzen Z2 offrono giochi ultra reattivi e grafica mozzafiato con ottimizzazioni a basso consumo per ore di gioco ininterrotto.

Si prevede che i sistemi basati sui processori Ryzen Z2 saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2025.

Modello Core/thread Aumento 5 /Frequenza base Cache totale Modello grafico AMD Core grafici cTDP AMD Ryzen™ Z2 estremo 8C/16T Fino a 5,0/2,0 GHz 24MB AMD RDNA™3.5 16 15- 35 W AMD Ryzen™ Z2 4C/8T Fino a 5,1/3,3GHZ 24MB AMD RDNA™3 12 15- 30 W AMD Ryzen™ Z2 Vai 4C/8T Fino a 4,3/3,0GHz 10 MB AMD RDNA™2 12 15- 30 W

Serie Ryzen 9000HX mobili per notebook Per la migliore esperienza di gioco mobile, i nuovi processori AMD Ryzen™ serie 9000HX offrono le prestazioni più incredibili che un laptop da gioco abbia mai visto. Riprogettato con 2 nd di nuova generazione 3D V-Cache™, la nuova serie Ryzen 9000HX ha riposizionato la memoria sotto il processore per offrire vantaggi prestazionali ancora più elevati, temperature più basse e frequenze di clock più elevate.

In cima alla classifica, Ryzen™ 9955HX3D è progettato per essere uno dei processori mobili più veloci realizzati per giocatori e creatori. Dotati di un massimo di 16 core, in grado di fornire 32 thread di prestazioni di elaborazione, i sistemi basati sui processori Ryzen 9000HX sono progettati per offrire il maggior numero di core prestazionali che puoi ottenere in un processore per PC mobile. Con il supporto avanzato della memoria DDR5, i processori Ryzen 9000HX offrono memoria a bassa potenza e larghezza di banda elevata, ideale per i laptop da gioco più performanti.

Si prevede che i sistemi saranno disponibili a partire dalla prima metà del 2025.

Modello Nuclei/fili Aumento 6 /Frequenza base Cache totale Modello grafico AMD Core grafici cTDP AMD Ryzen™ 9955HX3D 16/32 Fino a 5,4/2,5 GHz 144MB AMD Radeon™ Grafica 610M 2 55- 75 W AMD Ryzen™ 9955HX 16/32 Fino a 5,4/2,5 GHz 80MB AMD Radeon™ Grafica 610M 2 55- 75 W AMD Ryzen™ 99850HX 12/24 Fino a 5.2/3.0 GHz 76MB AMD Radeon™ Grafica 610M 2 45- 75 W

AMD rafforza l'ecosistema di gioco con OEM e sviluppatori di giochi Gli OEM su tutta la linea stanno introducendo sistemi di gioco più ad alte prestazioni basati su processori AMD Ryzen. I nuovi sistemi OEM offrono ai giocatori prestazioni di calcolo e grafiche senza pari in una varietà di fattori di forma.

"Siamo entusiasti di espandere la nostra gamma di sistemi di gioco ad alte prestazioni basati su AMD sia in formato notebook che portatile", ha affermato Jerry Kao, COO di Acer. “Con le crescenti aspettative di rendere i giochi potenziati dall’intelligenza artificiale più coinvolgenti e competitivi, Acer offre esperienze di livello superiore sia ai giocatori che ai creatori con i nostri nuovi dispositivi basati su processori AMD”.

"ASUS è sempre stata in prima linea nell'innovazione per aiutare i giocatori a raggiungere il loro vero potenziale", ha affermato Samson Hu, co-CEO di ASUS. “Con i nuovi sistemi ROG basati sui processori AMD Ryzen serie 9000HX, i giocatori possono spingersi oltre i propri limiti e sperimentare potenza e prestazioni estreme nei notebook top di gamma”.

“Noi di Lenovo stiamo dando forma al futuro del gaming offrendo soluzioni innovative, dai potenti laptop e tower ad alte prestazioni ai dispositivi portatili. Con i processori all'avanguardia della serie Ryzen Z di AMD, stiamo ampliando i confini di ciò che i dispositivi di gioco portatili possono ottenere", ha affermato Jun Ouyang, vicepresidente senior e direttore generale, segmento consumer, gruppo dispositivi intelligenti, Lenovo. “Insieme ad AMD, abbiamo reinventato il modo in cui i giocatori interagiscono con la loro tecnologia su ogni piattaforma e ci impegniamo a guidare la prossima generazione di innovazione di gioco che si adatti alle esigenze in evoluzione dei giocatori di tutto il mondo”.

Call of Duty: Black Ops 6 - alte prestazioni con AMD Radeon - Call of Duty: Black Ops 6 è arrivato! Ottieni prestazioni incredibili e un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata con le schede grafiche AMD Radeon. Con AMD Radeon RX 7000, i gamer possono godere di prestazioni fino al 38% più elevate rispetto alla concorrenza a risoluzione nativa e con le impostazioni più estreme.

