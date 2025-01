Cyberattacchi: Come Proteggere i Tuoi Dati con Veeam

Una violazione dei dati del National Public Data ha potenzialmente esposto le informazioni personali di oltre 272 milioni di persone.

È stato dichiarato che sono stati esposti SSN, nomi e indirizzi di utenti negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Per proteggersi da questa e da future violazioni:

Se vi trovate negli Stati Uniti, mettete in atto un congelamento del credito

Controllare regolarmente il proprio rapporto di credito

Iscriversi a un servizio di protezione o monitoraggio dell'identità

Utilizzare l'MFA, se disponibile

Prestare attenzione a eventuali truffe

I criminali informatici di USDoD ha pubblicato un database di 2,9 miliardi di righe presumibilmente proveniente da National Public Data il 7 aprile 2024.

Il database conteneva dati provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Canada dal 2019 al 2024. È stato chiesto un riscatto di 3,5 milioni di dollari.

Il 1° agosto, un'azione legale collettiva depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida ha rivelato che National Public Data, alias Jerico Pictures Inc, ha subito una violazione.

Il 6 agosto 2024, i criminali informatici di Fenice hanno iniziato a condividere un set di dati da 277 GB contenente oltre 2 miliardi di righe di dati provenienti da National Public Data. In base a una descrizione e a un campione forniti da Fenice, il database contiene le seguenti informazioni: nomi completi, indirizzi fisici, date di nascita e numeri di previdenza sociale. Sono stati rilasciati anche altri set di dati parziali, che contengono indirizzi e-mail, ma non sono collegati ai numeri di previdenza sociale. I ricercatori hanno rivelato che, sebbene alcune delle informazioni contenute nel database siano valide, alcune sono relative a persone decedute.

Le previsioni di Veeam per il 2025 - Le conseguenze della direttiva NIS2"È quasi inevitabile che i leader continueranno a confrontarsi con le sfide della regolamentazione nel 2025, in particolare con l’entrata in vigore del DORA nel settore finanziario. Tuttavia, il fatto più rilevante del prossimo anno sarà rappresentato dalla prima grande sanzione legata al NIS2.

Veeam raggiunge una valutazione di 15 miliardi di dollari - Veeam, leader mondiale nella Data Resilience accoglie nuovi investitori raggiungendo una valutazione di 15 miliardi di dollariVeeam, di proprietà di Insight Partners, amplia la sua base di investitori con un'offerta di equity secondaria da 2 miliardi di dollari guidata da TPG, con la partecipazione di Temasek, Neuberger Berman Capital Solutions e altri.

Veeam Data Platform 12.3 - Veeam, leader globale nella resilienza dei dati, presenta nuove funzionalità enterprise con la versione 12.3 di Veeam Data Platform, tra cui l'integrazione con Microsoft Entra ID ProtectionL'ultima release di Veeam introduce potenti strumenti di cyber resilienza, una reportistica avanzata alimentata da Generative AI, una protezione completa per Nutanix AHV e l'accesso migliorato a Veeam Data Cloud Vault v2Veeam Software, leader mondiale nella Data Resilience, annuncia il lancio di Veeam Data Platform v12.