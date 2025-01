Morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National

Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National e figura di spicco dell'estrema destra francese, è deceduto oggi all'età di 96 anni.

Nato il 20 giugno 1928 a La Trinité-sur-Mer, in Bretagna, Le Pen ha avuto una lunga carriera politica caratterizzata da posizioni nazionaliste e conservatrici. Dopo aver servito nell'esercito francese durante la guerra d'Indocina e la crisi di Suez, nel 1972 ha fondato il Front National, partito di estrema destra con un programma incentrato su immigrazione, sicurezza e sovranità nazionale.

Le Pen si è candidato alla presidenza francese in diverse occasioni, raggiungendo il suo apice politico nel 2002, quando sorprese l'establishment politico arrivando al secondo turno delle elezioni presidenziali contro Jacques Chirac, ottenendo il 17,8% dei voti.

La sua retorica populista e le dichiarazioni controverse, spesso accusate di antisemitismo e razzismo, hanno suscitato numerose polemiche e condanne. Nel 2015, a seguito di divergenze interne e dichiarazioni considerate dannose per l'immagine del partito, è stato espulso dal Front National, allora guidato dalla figlia Marine Le Pen.

Marine Le Pen ha poi rinnovato e rinominato il partito in Rassemblement National, cercando di distanziarsi dall'eredità paterna e di rendere la formazione più accettabile per l'elettorato mainstream. Sotto la sua guida, il partito è diventato una delle principali forze politiche in Francia, con Marine che ha partecipato a tre elezioni presidenziali.

Jean-Marie Le Pen lascia un'impronta indelebile nella politica francese, avendo contribuito a riportare l'estrema destra al centro del dibattito nazionale e influenzato profondamente le dinamiche politiche del paese negli ultimi decenni.

