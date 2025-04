Marine Le Pen: Useremo tutti gli strumenti legali per difendere democrazia e diritto al voto

"Non mi arrenderò". Marine Le Pen ha pronunciato queste parole durante la manifestazione del Rassemblement National a Place Vauban, a Parigi, pochi giorni dopo la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e la conseguente ineleggibilità per cinque anni. Di fronte ai suoi sostenitori, ha definito la sentenza una "decisione politica" che viola stato di diritto e democrazia, ringraziando la folla per il sostegno e parlando di "emozione" nel vederli radunati.

Secondo la leader della destra francese, il provvedimento sarebbe parte di un "gioco torbido" tra magistratura e media, volto a impedire la libera scelta dei cittadini: "La giustizia non può decidere chi può candidarsi se non ci sono arricchimenti personali o corruzione". Ha affermato che "molti si sarebbero arresi, ma noi siamo ancora qui", rivendicando il diritto a difendere il suo "popolo", il suo "Paese" e il suo "onore".

In collegamento con il congresso della Lega, ha dichiarato che la battaglia sarà "pacifica e democratica", paragonandola a quella per i diritti civili di Martin Luther King. Rispondendo alle domande di Matteo Salvini, ha ribadito l’intenzione di "utilizzare ogni mezzo giuridico" per partecipare alle presidenziali, definendo la sentenza come un attacco al "futuro dei francesi" e al loro diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante.

