Tragedia a Genova: due sorelle precipitano dal quarto piano, una morta e l'altra grave

Due sorelle, entrambe di circa trent'anni, sono precipitate dal quarto piano di una palazzina situata in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena a Genova. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 8. Una delle donne è deceduta sul colpo, mentre l'altra è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale San Martino, dove si trova attualmente ricoverata.

Le prime indagini suggeriscono l'ipotesi di un doppio tentativo di suicidio, ma la Squadra mobile sta approfondendo per chiarire la dinamica dei fatti. Non si esclude l'eventualità che una delle due sia caduta nel tentativo di salvare l'altra.

Sul luogo sono intervenuti il personale del 118 con le ambulanze, gli agenti della polizia, i carabinieri, la scientifica e i vigili del fuoco. Le autorità continuano a raccogliere elementi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

