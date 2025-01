Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS - ottavo anniversario

YU-GI-OH! DUEL LINKS CELEBRA L’OTTAVO ANNIVERSARIO CON GEMME GRATUITE, CARTE ICONICHE E MOLTO ALTRO

I regali includono Carte Chronicle per iconici Mostri Asso, versioni Premium di Neos dell’Arcobaleno e Anfora dell'Avidità, 1.000 Gemme gratuite e tanto altro ancora

Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) si prepara a celebrare l'8° anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. KONAMI commemorerà il nuovo importante traguardo a partire dal 12 gennaio 2025 con la Campagna Celebrativa Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS 8th Anniversary, che ricompenserà i Duellanti con nuove versioni di carte iconiche, 1.000 gemme e molti altri oggetti esclusivi.

I Duellanti potranno utilizzare un Chronicle Card Ticket per sbloccare la versioni Chronicle di uno degli otto Mostri Asso associati ai personaggi principali degli anime: Mago Nero, Neos EROE Elementale, Drago Polvere di Stelle, Numero 39: Utopia, Drago Pendulum Occhi Diversi, Decodificatore Trasmittente, Mago della Strada dei Sette o Galactica Oblivion. Inoltre, sarà possibile riscattare una versione ultra-prismatica di Neos dell’Arcobaleno per SPEED DUEL e una versione prismatica di Anfora dell'Avidità per RUSH DUEL.

Effettuando il log-in durante le celebrazioni, i giocatori potranno ottenere accessori Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS 8° anniversario, 1.000 Gemme gratuite, Skill Ticket, Character Unlock Ticket e altri imperdibili bonus.

I bonus log-in includono:

Chronicle Card Ticket – Mostro Asso (Chronicle)

Neos dell’Arcobaleno (SPEED) (Ultra Prismatic)

Anfora dell'Avidità (RUSH) (Prismatic)

1.000 Gems

Accessori 8° anniversario

Skill Ticket, Character Unlock Ticket

I bonus log-in giornalieri includono:

Giorno 1: UR/SR Ticket (SPEED) (Prismatic)

Giorno 2: Dream SR Ticket (SPEED) (Glossy)

Giorno 3: Name Color: Gold

Giorno 4: Dream SR Ticket (RUSH) (Glossy)

Giorno 5: UR/SR Ticket (RUSH) (Prismatic)

Giorno 6: Rim Color: Gold

Giorno 7: Dream UR Ticket (SPEED) (Glossy)

Giorno 8: Dream UR Ticket (RUSH) (Glossy)

Giorno 9: UR/SR Ticket (SPEED) (Glossy)

Giorno 10: Surface Processing: Aurora

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha raggiunto i 150 milioni di download in tutto il mondo. I Duellanti di tutto il mondo hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e affrontato più di 6 miliardi di Duelli.

La serie Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (di Kazuki Takahashi), serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 e giunto all'ottava iterazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (attualmente in onda sui canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha pubblicato il primo gioco per console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, è tuttora apprezzata da milioni di appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire un'ampia gamma di contenuti Yu-Gi-Oh!, per offrire il divertimento e l'emozione della serie ai fan di tutto il mondo.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam.

