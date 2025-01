Nvidia lancia i modelli Ai Foundation per i computer Rtx Ai

I microservizi NIM di NVIDIA e AI Blueprints aiutano gli sviluppatori e gli appassionati a creare AI Agents e flussi di lavoro creativi sui PC

NVIDIA, oggi, ha annunciato i modelli di fondazione in esecuzione locale sui PC NVIDIA RTX AI che potenziano i digital human, la creazione di contenuti, la produttività e lo sviluppo.

Questi modelli – forniti da microservizi NVIDIA NIM – sono accelerati dalle nuove GeForce RTX Serie 50, che presentano fino a 3,352 trilioni di operazioni per secondo di performance AI e 32GB di VRAM. Costruiti sull’architettura NVIDIA Blackwell, le RTX Serie 50 sono le prime GPU consumer ad aggiungere supporto per il calcolo FP4, raddoppiando performance di inferenza AI e permettendo ai modelli generativi AI di lavorare localmente in spazi di memoria più piccoli rispetto agli hardware di generazioni precedenti.

GeForce è una piattaforma di vitale importanza per gli sviluppatori AI. Il primo deep learning network accelerato da GPU, AlexNet, è stato addestrato nel 2012 sulla GeForce GTX 580 – e, l’anno scorso, più del 30% degli studi pubblicati sull’AI hanno citato l’utilizzo di GeForce RTX.

Oggi, grazie all’AI generativa e i PC RTX AI, tutti possono diventare sviluppatori. Una nuova ondata di strumenti low-code e no-code, come AnythingLLM, ComfyUI, Langflow e LM Studio permetto agli appassionati di utilizzare modelli di AI in flussi di lavoro complessi tramite semplici interfacce utente.

I microservizi NIM connessi a queste GUI semplificheranno l’accesso e l’utilizzo dei modelli di AI generativa più recenti. NVIDIA AI Blueprints, costruito su microservizi NIM, fornisce workflow di riferimento preconfigurati e facili da utilizzare per digital humans, creazione di contenuti e altro ancora.

Per rispondere alla crescente richiesta da parte degli sviluppatori e appassionati di AI, tutti i produttori di PC e system builder lanceranno PC RTX AI per l’utilizzo di NIM con GPU GeForce RTX Serie 50.

“L’AI sta avanzando alla velocità della luce, dall’AI percettiva all’AI generativa e, ora, all’agentic AI”, ha affermato Jensen Huang, founder e CEO di NVIDIA. “i microservizi NIM e AI Blueprints offrono gli sviluppatori di PC e agli appassionati le basi per esplorare la magia dell’AI”.

I microservizi NIM saranno disponibili anche con NVIDIA Project DIGITS, un supercomputer AI personale che offre a ricercatori di AI, data scientist e studenti di tutto il mondo l'accesso alla potenza di NVIDIA Grace Blackwell. Project DIGITS è dotato del nuovo Superchip NVIDIA GB10 Grace Blackwell, che offre un petaflop di prestazioni di AI computing per la prototipazione, la messa a punto e l'esecuzione di modelli di AI di grandi dimensioni.

Making AI NIMble

I Modelli di Fondazione – network neurali addestrati su cifre immense di dati raw – sono le fondamenta dell’AI generativa.

NVIDIA rilascerà la pipeline dei microservizi NIM per i PC RTX AI dagli sviluppatori principali come Black Forest Labs, Meta, Mistral e Stability AI. I casi di utilizzo abbracciano i large language models (LLMs), modelli di vision language, generazione di immagini, speech, modelli embedding per retrieval-augmented generation (RAG), estrazione di PDF e computer vision.

“Le GPU GeForce RTX Serie 50 con capacità di calcolo FP4 sbloccheranno una vasta gamma di modelli che possono operare sui PC, che prima d’ora erano limitati ai grandi data center”, ha commentato Robin Rombach, CEO of Black Forest Labs. “Rendere FLUX un microservizio NIM di NVIDIA incrementa il tasso/la velocità a cui l’AI può essere applicata e utilizzata per molti più utenti, garantendo prestazioni incredibili”.

Oggi, NVIDIA ha inoltre annunciato la famiglia di modelli open Llama Nemotron che offrono una maggiore accuratezza su un’ampia gamma di operazioni agentic. Il modello Llama Nemotron Nano verrà offerto come un NIM microservice per i PC RTX AI e workstation, e eccelle nelle operazioni di agentic AI come seguire le istruzioni, function calling, chat, coding e calcolo.

I microservizi NIM includono i componenti chiave per l'esecuzione dell'intelligenza artificiale sui PC e sono ottimizzati per la distribuzione attraverso le GPU NVIDIA, sia nei PC e nelle workstation RTX che nel cloud.

Gli sviluppatori e gli appassionati potranno scaricare, configurare ed eseguire rapidamente questi microservizi NIM su PC Windows 11 con Windows Subsystem per Linux (WSL).

“L'intelligenza artificiale sta guidando l'innovazione dei PC Windows 11 a un ritmo rapidissimo e Windows Subsystem per Linux (WSL) offre un ottimo ambiente multipiattaforma per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale su Windows 11 insieme a Windows Copilot Runtime”, ha dichiarato Pavan Davuluri, corporate vice president di Windows presso Microsoft. “I microservizi NVIDIA NIM, ottimizzati per i PC Windows, offrono agli sviluppatori e agli appassionati modelli di AI pronti per essere integrati nelle loro applicazioni Windows, accelerando ulteriormente la distribuzione delle capacità di AI agli utenti Windows”

I microservizi NIM, in esecuzione sui PC RTX AI, saranno compatibili con i migliori framework di sviluppo e agenti AI, tra cui AI Toolkit for VSCode, AnythingLLM, ComfyUI, CrewAI, Flowise AI, LangChain, Langflow e LM Studio. Gli sviluppatori possono collegare le applicazioni e i flussi di lavoro costruiti su questi framework ai modelli di AI che eseguono i microservizi NIM attraverso endpoint standard del settore, consentendo loro di utilizzare la tecnologia più recente con un'interfaccia unificata attraverso il cloud, i data center, le workstation e i PC.

Gli appassionati potranno inoltre sperimentare una serie di microservizi NIM utilizzando la prossima versione della tech demo di NVIDIA ChatRTX.

Dare un volto all’Agentic AI

Per dimostrare come gli appassionati e gli sviluppatori possano utilizzare NIM per creare agenti e assistenti AI, NVIDIA ha presentato oggi in anteprima Project R2X, un avatar per PC abilitato alla visione in grado di mettere le informazioni a portata dell'utente, di assistere le applicazioni desktop e le videoconferenze, di leggere e riassumere documenti e altro ancora.

L'avatar viene renderizzato utilizzando NVIDIA RTX Neural Faces, un nuovo algoritmo di AI generativa che aumenta la rasterizzazione tradizionale con pixel interamente generati. Il volto viene poi animato da un nuovo modello NVIDIA Audio2Face™-3D basato sulla diffusione che migliora il movimento delle labbra e della lingua. R2X può essere collegato a servizi cloud AI come GPT4o di OpenAI e Grok di xAI, e a microservizi NIM e AI Blueprints, come PDF retrievers o LLM alternativi, tramite framework per sviluppatori come CrewAI, Flowise AI e Langflow. Iscriviti per seguire gli aggiornamenti del Progetto R2X.

AI Blueprints in arrivo su PC

I microservizi NIM sono disponibili anche per gli utenti di PC attraverso gli AI Blueprints, flussi di lavoro AI di riferimento che possono essere eseguiti localmente sui PC RTX. Con questi blueprint, gli sviluppatori possono creare podcast da documenti PDF, generare immagini straordinarie guidate da scene 3D e altro ancora.

Il blueprint per PDF to podcast estrae testo, immagini e tabelle da un PDF per creare uno script per podcast che può essere modificato dagli utenti. Può anche generare una registrazione audio completa dallo script utilizzando le voci disponibili nel blueprint o basandosi su un campione vocale dell'utente. Inoltre, gli utenti possono conversare in tempo reale con il conduttore del podcast AI per approfondire argomenti specifici.

Il blueprint utilizza microservizi NIM come Mistral-Nemo-12B-Instruct per il linguaggio, NVIDIA Riva per il text-to-speech e il riconoscimento vocale automatico e la collezione di microservizi NeMo Retriever per l'estrazione dei PDF.

L'AI Blueprint for 3D-guided generative AI offre agli artisti un controllo più preciso sulla generazione delle immagini. Sebbene l'IA sia in grado di generare immagini sorprendenti a partire da semplici messaggi di testo, il controllo della composizione dell'immagine utilizzando solo le parole può essere difficile. Con questo blueprint, i creator possono utilizzare semplici oggetti 3D disposti in un renderer 3D come Blender per guidare la generazione di immagini dell'IA. L'artista può creare risorse 3D a mano o generarle con l'IA, posizionarle nella scena e impostare la telecamera 3D in viewport. Quindi, un flusso di lavoro preconfezionato alimentato dal microservizio FLUX NIM utilizzerà la composizione corrente per generare immagini di alta qualità che corrispondono alla scena 3D.

I microservizi NVIDIA NIM e i Blueprint AI saranno disponibili a partire da febbraio con il supporto hardware iniziale per GeForce RTX Serie 50, GeForce RTX 4090 e 4080 e le GPU professionali NVIDIA RTX 6000 e 5000. Altre GPU saranno supportate in futuro. I PC RTX AI pronti per i NIM saranno disponibili presso Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer e Samsung e presso i costruttori di sistemi locali Corsair, Falcon Northwest, LDLC, Maingear, Mifcon, Origin PC, PCS e Scan.

