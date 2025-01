MSI presenta le sue NVIDIA GeForce RTX serie 50

MSI ha presentato le sue versioni custom delle rivoluzionarie schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50, caratterizzate dai design all'avanguardia come Suprim Liquid, Suprim, Vanguard, Gaming Trio, Ventus e Inspire. Progettate con soluzioni termiche avanzate, la serie è realizzata per soddisfare le esigenze di alte prestazioni delle GPU di nuova generazione, unendo efficienza termica e prestazioni elevate.

Basate su NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX™ serie 50 offrono capacità rivoluzionarie a giocatori e creatori di contenuti. Grazie a un livello enorme di potenza dedicata all’AI, la serie RTX 50 consente nuove esperienze e fedeltà grafica di livello successivo. Inoltre, i modelli AI all'avanguardia NVIDIA NIM consentono ad appassionati e sviluppatori di creare assistenti AI, agenti e flussi di lavoro con prestazioni di picco su sistemi NIM-ready.

La SUPRIM LIQUID ridefinisce le schede grafiche di fascia alta con un innovativo sistema di raffreddamento ibrido e un design ispirato alla precisione del taglio a diamante. Il suo radiatore da 360 mm, abbinato alle ventole STORMFORCE, offre un'efficiente dissipazione del calore anche per le prestazioni più elevate, mentre un waterblock brevettato con uno speciale circuito a liquido, una base in rame con micro-alette e un dissipatore di alta qualità mantengono la GPU e la VRAM fresche sotto carichi di lavoro pesanti. Con il suo design di alta qualità con texture spazzolate, dettagli smussati e geometria minimalista, la SUPRIM LIQUID combina ingegneria all'avanguardia con squisita artigianalità per un'esperienza di gioco e creativa eccezionale.

La scheda grafica MSI SUPRIM ridefinisce le prestazioni di fascia alta con un raffreddamento eccezionale e un design premium. Il suo innovativo design termico HYPER FROZR presenta tecnologie avanzate, tra cui la ventola STORMFORCE con sette pale con una texture ad artiglio per un flusso d'aria migliorato, una camera di vapore progettata con precisione per un efficiente trasferimento del calore e tubi ottimizzati per una migliore dissipazione del calore. Il sistema di controllo del flusso d'aria, con Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0 con design delle alette alto-basso, ottimizza il flusso d'aria e massimizza l'efficienza di raffreddamento. Il design è ulteriormente migliorato con linee tagliate a diamante, texture spazzolate e un solido telaio in lega di alluminio, un'estetica sofisticata e durevole che migliora sia l'aspetto visivo che l'integrità strutturale della scheda. La SUPRIM offre prestazioni potenti e lusso per i giocatori che esigono il meglio.

La scheda grafica MSI Vanguard è la più recente aggiunta alle serie di fascia alta MSI ed è realizzata per i giocatori che richiedono prestazioni premium e design all'avanguardia. Il suo design termico HYPER FROZR integra tecnologie di raffreddamento avanzate, tra cui la ventola STORMFORCE, una camera di vapore ad alta efficienza e tubi di calore progettati per la massima dissipazione del calore. Il sistema di controllo del flusso d'aria, con Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0 con geometria delle alette alta-bassa, migliora l'efficienza del flusso d'aria e riduce al minimo la turbolenza per un raffreddamento avanzato. Ispirata all'estetica delle astronavi, la Vanguard abbina un design futuristico a un'illuminazione RGB dinamica, offrendo prestazioni eccezionali e uno stile audace per i giocatori pronti a migliorare la propria esperienza.

Per celebrare il lancio della serie Vanguard, MSI ha deciso di lanciare una Lucky Blind Box in edizione limitata. Ogni scatola contiene uno dei 10 esclusivi design Lucky, tra cui una rara edizione segreta, per un elemento di sorpresa e avventura a ogni unboxing. Tuffatevi nell'emozione con questa straordinaria collezione!

Basandosi sulla consolidata tradizione di schede grafiche Dragon Spirit di MSI, GAMING TRIO offre prestazioni affidabili e uno stile raffinato per giocatori e creatori di contenuti. Dotato del design termico TRIO FROZR 4, integra ventole STORMFORCE, una piastra di base in rame nichelato e tecnologie che migliorano il flusso d'aria, come Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0 per un raffreddamento efficace e un funzionamento silenzioso. Il design elegante è accentuato dall'illuminazione RGB dinamica, incluso l'iconico drago MSI, per un aspetto visivamente sorprendente che unisce la tradizione al fascino moderno. GAMING TRIO offre un solido aggiornamento delle prestazioni con un'estetica ricercata, per i giocatori che desiderano migliorare la propria configurazione.

La serie VENTUS raggiunge un equilibrio ideale tra prestazioni e convenienza, offrendo ai giocatori una scelta affidabile per le loro esigenze di gioco. Con un design dall'estetica futuristica, VENTUS 3X e VENTUS 2X enfatizzano la praticità senza compromettere lo stile. Dotate dell'avanzata ventola TORX 5.0 per un flusso d'aria migliorato e di una robusta piastra posteriore in metallo per una maggiore durata, queste schede grafiche offrono prestazioni e affidabilità, con un tocco di moderna raffinatezza. I modelli Ventus GeForce RTX 5080, 5070 Ti e 5070 soddisfano le linee guida sulle dimensioni delle schede GeForce SFF-Ready Enthusiast, consentendo di utilizzare case mITX e mATX compatibili e di assemblare il loro PC con la certezza che i componenti avranno dimensioni compatibili.

La scheda grafica INSPIRE ridefinisce le prestazioni AI entry-level. Si tratta di una soluzione compatta, progettata per rendere l’AI accessibile a tutti. La sua estetica elegante a griglia Mondrian fonde l'arte moderna con la tecnologia all'avanguardia, ispirando la creatività e garantendo al contempo una compatibilità perfetta con build creative e professionali. Dotata di VENTOLA STORMFORCE e di una piastra di base in rame nichelato, INSPIRE combina un raffreddamento affidabile e prestazioni solide per le attività quotidiane e le applicazioni AI. I modelli GeForce RTX 5080, 5070 Ti e 5070 della gamma Inspire sono anche schede GeForce SFF-Ready Enthusiast, per prestazioni elevate anche in build di dimensioni ridotte.