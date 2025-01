SQUADRA DELL'ANNO DI EA SPORTS FC

LA SQUADRA DELL'ANNO DI EA SPORTS FC È QUI.

I FAN POSSONO VOTARE ORA PER CELEBRARE I GIOCATORI E LE GIOCATRICI MIGLIORI A LIVELLO GLOBALE!

Le nomination per il Team of the Year (TOTY) di EA SPORTS FC includono oltre 200 straordinari giocatori e giocatrici del 2024. Le votazioni sono ufficialmente aperte!

La Squadra dell'anno dà ai tifosi la possibilità di dire la loro: è infatti uno fra i pochissimi riconoscimenti calcistici votati dai tifosi in tutto il mondo.

EA SPORTS FC ha svelato gli attesissimi candidati al prestigioso premio Squadra dell'anno (Team of the Year - TOTY), e a partire da ora le votazioni sono aperte. Le nomination di quest'anno includono i talenti d'élite del calcio maschile e femminile di tutto il mondo, dando ai fan l'opportunità di decidere chi dovrebbe guadagnarsi un posto nello stimato Undici TOTY.

Le votazioni iniziano il 6 gennaio alle 17:00 CET.

Per EA SPORTS FC 25, i fan possono ora scegliere la Squadra femminile dell'anno tra oltre 70 giocatrici fra le migliori al mondo, come l'attaccante del VfL Wolfsburg Alexandra Popp, l'attaccante del Chelsea F.C. Women Lauren James e la star della copertina di FC 25 Ultimate Edition Aitana Bonmatí.

La rosa dei candidati comprende un elenco di giocatori stellari tra cui la star della copertina di FC 25 e FC Mobile Jude Bellingham, l'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr. e talenti emergenti come Cole Palmer, Lamine Yamal and Nico Williams.

Le votazioni si chiuderanno domenica 12 gennaio, dando agli appassionati di calcio e alla community di FC tutto il tempo necessario per valutare chi ritengono meritevole di entrare nella rosa finale del TOTY per il calcio maschile e femminile. Le due squadre saranno svelate e disponibili in EA SPORTS FC 25 a partire da mercoledì 15 gennaio, mentre la rosa del TOTY maschile sarà disponibile in EA SPORTS FC Mobile da martedì 21 gennaio.

Giocatori candidati

Portieri:

Emiliano Martínez

Gianluigi Donnarumma

Gregor Kobel

Péter Gulácsi

Mike Maignan

Unai Simón

Diogo Costa

Difensori:

Joško Gvardiol

William Saliba

Virgil van Dijk

Trent Alexander-Arnold

Rúben Dias

Marquinhos

Wilfried Singo

Grimaldo

Jonathan Tah

Jeremie Frimpong

Joshua Kimmich

Maximilian Mittelstädt

Theo Hernández

Bremer

Federico Dimarco

Alessandro Buongiorno

Alessandro Bastoni

Dani Carvajal

Antonio Rüdiger

Miguel Gutiérrez

Centrocampisti:

Rodri

Cole Palmer

Martin Ødegaard

Declan Rice

Bruno Fernandes

Vitinha

Mahdi Camara

Edon Zhegrova

Florian Wirtz

Granit Xhaka

Jamal Musiala

Julian Brandt

Xavi Simons

Hakan Çalhanoglu

Charles De Ketelaere

Paulo Dybala

Riccardo Orsolini

Jude Bellingham

Federico Valverde

Nico Williams

Pedri

Álex Baena

Zubimendi

Ángel Di Maria

Salem Al Dawsari

N'Golo Kanté

Attaccanti:

Erling Haaland

Mohamed Salah

Bukayo Saka

Phil Foden

Ollie Watkins

Heung Min Son

Bradley Barcola

Jonathan David

Ousmane Dembélé

Alexander Lacazette

Harry Kane

Omar Marmoush

Serhou Guirassy

Deniz Undav

Loïs Openda

Lautaro Martínez

Dušan Vlahovic

Ademola Lookman

Christian Pulisic

Marcus Thuram

Khvicha Kvaratskhelia

Artem Dovbyk

Vini Jr.

Lamine Yamal

Raphinha

Kylian Mbappé

Robert Lewandowski

Antoine Griezmann

Viktor Gyökeres

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Giocatrici candidate

Portieri:

Chiamaka Nnadozie

Merle Frohms

Lola Gallardo

Anna Moorhouse

Ann-Katrin Berger

Difensori:

Alex Greenwood

Lucy Bronze

Katie McCabe

Lotte Wubben-Moy

Wendie Renard

Sakina Karchaoui

Ellie Carpenter

Selma Bacha

Jade Le Guilly

Giulia Gwinn

Sara Doorsoun

Glódís Perla Viggósdóttir

Lisa Karl

Irene Paredes

Nerea Nevado

Olga Carmona

Kaleigh Kurtz

Naomi Girma

Emily Sams

Centrocampisti:

Yui Hasegawa

Sjoeke Nüsken

Jill Roord

Guro Reiten

Grace Clinton

Lindsey Horan

Grace Geyoro

Clara Mateo

Gaëtane Thiney

Klara Bühl

Pernille Harder

Svenja Huth

Laura Freigang

Natasha Kowalski

Aitana Bonmatí

Vilde Bøe Risa

Alexia Putellas

Sandie Toletti

Karen Araya

Laura Pérez

Temwa Chawinga

Croix Bethune

Trinity Rodman

Rose Lavelle

