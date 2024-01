VOTA PER LA SQUADRA DELL'ANNO DI EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC ha pubblicato l'elenco ufficiale dei candidati all'ambito premio Squadra dell'anno (Team Of The Year/TOTY). La lista comprende i migliori giocatori maschili e femminili di tutto il mondo e i fan potranno dire la loro su chi merita un posto nelle prestigiose squadre TOTY XI, introducendo per la prima volta l'undici femminile.

Ora i fan possono scegliere tra 61 delle migliori giocatrici del mondo, tra cui l'attaccante del Chelsea Sam Kerr, la centrocampista dell'Atlético Madrid Leicy Santos, la forte ala Trinity Rodman e Selma Bacha dell'Olympique Lyonnais.

La lista dei candidati maschili comprende un elenco di calciatori rinomati, tra cui la star della copertina di EA SPORTS FC 24 Erling Haaland, l'attaccante del Tottenham Hotspur Son Heung-min e giovani talenti come Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Florian Wirtz.

Le votazioni iniziano adesso, 8 gennaio alle ore 17:00 CET. I fan possono vedere l'elenco completo dei candidati maschili e femminili, oltre a inviare i loro voti, a questo link per il TOTY XI maschile e qui per il TOTY XI femminile.

Le votazioni chiuderanno il 15 gennaio alle ore 8:59 CET, per dare alla community di FC tutto il tempo necessario per valutare chi ritiene meritevole di entrare nella rosa finale del TOTY del calcio maschile e femminile, che sarà rivelata e disponibile in EA SPORTS FC 24 venerdì 19 gennaio. Per EA SPORTS FC Mobile, la rosa del TOTY maschile sarà disponibile in-game da giovedì 25 gennaio.

Portando avanti la lunga collaborazione con Stats Perform e i suoi data Opta, EA SPORTS FC ha fornito ai fan i data Opta per aiutare i votanti a farsi un’idea più precisa utilizzando statistiche dettagliate basate sulle performance reali e a prendere la cruciale decisione su chi dovrebbe far parte del loro TOTY XI. Alcuni esempi sono: Alvaro Morata ha segnato 16 gol in campionato nel 2023, il suo secondo maggior numero di gol in un anno solare mentre giocava nei cinque principali campionati europei (20 gol nel 2017).*

Virgil Van Dijk ha vinto il 77% dei suoi duelli aerei in Premier League nel 2023 - la percentuale più alta di qualsiasi altro giocatore (min. 100 duelli aerei disputati).*

Solo due giocatrici hanno realizzato più gol e assist insieme nella WSL nel 2023 di Sam Kerr (11 gol, 6 assist), con l'australiana che ha segnato o fornito assist ogni 87 minuti.*

Selma Bacha è stata direttamente coinvolta in più gol di qualsiasi altro difensore della Division 1 Féminine nel 2023 (10), e tutti e 10 sono stati degli assist.*

Il team dello studio di CBS Sports UEFA Champions League Today, composto da Kate Abdo, Jamie Carragher, Micah Richards e dall'analista Alex Scott, invitato dal team, ha inoltre ospitato il Kickoff Show selezionando i rispettivi TOTY XI maschili con il commento del centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham e il TOTY XI femminile con l’aiuto della centrocampista spagnola Alexia Putellas. Abdo e Carragher hanno affrontato Richards e Scott per scegliere i loro TOTY XI maschili, con Bellingham ed Erling Haaland tra i giocatori. Putellas è stata tra le prime nominate del TOTY XI femminile. Guardate il TOTY Kickoff Show e i diversi dibattiti del team di CBS Sports qui. TOTY XI maschili – qui – 5pm CET

TOTY XI femminili – qui - 7pm CET

Jude vs Micah – qui – 8:30pm CET

Le votazioni sono aperte e i giocatori possono inviare i loro voti a questo link per il TOTY XI maschile e qui per il TOTY XI femminile. Le votazioni si chiuderanno il 15 gennaio alle ore 8:59 CET. Per ulteriori informazioni sulla Squadra dell'anno, visitate il sito.

*I dati si riferiscono al campionato e a tutte le competizioni nazionali per club, escluse le competizioni europee e internazionali.

