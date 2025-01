Nordcorea testa missile ipersonico: Kim Jong Un avverte i rivali del Pacifico

La Corea del Nord ha annunciato il successo del test di un nuovo missile balistico ipersonico, progettato per rafforzare la deterrenza nucleare del Paese. Il leader Kim Jong Un ha dichiarato che l’arma dissuaderà efficacemente "tutti i rivali nella regione del Pacifico" che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale. Il lancio, avvenuto ieri, coincide con la visita del segretario di Stato americano Antony Blinken in Corea del Sud, pochi giorni prima dell’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Kim Jong Un, presente al lancio insieme alla figlia adolescente Ju Ae, ha sottolineato che il missile rappresenta un progresso tecnologico significativo. Secondo l’agenzia ufficiale KCNA, il motore del missile utilizza un nuovo composto in fibra di carbonio, e il sistema di controllo del volo è stato migliorato con tecnologie innovative.

Gli esperti vedono nel test un chiaro messaggio rivolto all’amministrazione americana entrante. Hong Min, analista del Korea Institute for National Unification, ha dichiarato che il lancio segnala alla Casa Bianca la necessità di riconoscere la posizione strategica della Corea del Nord per aprire un dialogo futuro.

