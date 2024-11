Nordcorea, Kim Jong-un ordina la produzione di massa di droni suicidi mentre crescono le tensioni in Asia

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato l'avvio della produzione in massa di droni suicidi, come riportato dall'agenzia di stampa statale KCNA. Kim ha assistito personalmente ai test di questi droni, sottolineando l'urgenza di accelerare la loro produzione su larga scala. Già ad agosto, aveva richiesto un incremento nella produzione di veicoli senza pilota equipaggiati con esplosivi, progettati per colpire obiettivi nemici.

Questa decisione segue la recente ratifica di un patto di difesa storico tra Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin, che consolida una cooperazione di sicurezza sempre più stretta tra le due nazioni, nel contesto del conflitto in Ucraina.

Parallelamente, le forze armate di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno condotto esercitazioni militari congiunte denominate "Freedom Edge", focalizzate nel Mar Cinese Orientale. Queste manovre, che hanno coinvolto navi da guerra, portaerei e caccia, miravano a dimostrare la forza e le capacità dell'alleanza trilaterale.

Il Giappone ha partecipato con il cacciatorpediniere JS Ise, il cacciatorpediniere JS Atago e un velivolo da pattugliamento P-1. La Corea del Sud ha schierato i cacciatorpediniere ROKS Seoae-Ryu-Seong-ryong e ROKS Gang Gam-Chan, un aereo da pattugliamento P-3 e diversi caccia F-16. Gli Stati Uniti hanno impiegato la portaerei USS Theodore Roosevelt, i cacciatorpediniere USS Halsey e USS Daniel Inouye, un aereo da ricognizione P-8 e caccia F/A-18.

