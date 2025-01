Agli Australian Open il saluto tra Sinner e Djokovic

Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono incrociati agli Australian Open in un rapido scambio di saluti, ma il loro incontro non è passato inosservato. Una breve stretta di mano, senza parole, ha attirato l'attenzione dei presenti, alimentando speculazioni sulle recenti dichiarazioni di Djokovic in merito al caso doping che coinvolge l'azzurro. Sinner, prosciolto dalla positività al clostebol, è ancora in attesa della decisione del Tribunale d'Arbitrato Sportivo riguardo al ricorso della WADA.

Nel frattempo, Djokovic ha espresso sostegno alla posizione di Nick Kyrgios, che da tempo chiede la squalifica di Sinner e continua a sollevare polemiche sui social.

Sinner, dopo aver vinto il suo primo titolo Slam a Melbourne un anno fa, è tornato alla Rod Laver Arena con la missione di difendere il suo titolo. L'inizio di stagione ha visto il fuoriclasse italiano ottenere una vittoria contro Alexei Popyrin con i parziali di 6-4, 7-6.

