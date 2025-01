Sony al CES 2025

Sony Group Corporation (“Sony”) parteciperà al CES 2025, che si terrà a Las Vegas, Nevada, a partire da martedì 7 gennaio (PST), con il tema “Creative Entertainment Vision”, una visione attraverso la quale Sony definisce la propria prospettiva futura, tracciando la strada del Gruppo verso i prossimi dieci anni.

Hiroki Totoki, Presidente, COO e CFO di Sony Group Corporation, ha preso parte alla conferenza stampa di Sony, che si è svolta lunedì 6 gennaio. Accompagnato da una serie di relatori, ha presentato diverse iniziative chiave per la realizzazione della “Creative Entertainment Vision” di Sony, tra cui il lancio di nuove soluzioni che promuovono la libertà creativa. Tra queste, un innovativo sistema di elaborazione per veicoli e le più recenti novità per la creazione di contenuti spaziali.

Oltre a mettere in risalto iniziative volte ad ampliare la fanbase nell'ambito anime, Sony ha anche annunciato una serie di progetti che mirano a trasformare i contenuti gaming in vere e proprie produzioni visive, creare contenuti con artisti del mondo della musica e creare nuove esperienze di intrattenimento basate sullo spazio fisico così da espandere il mondo dei contenuti di gaming in direzioni multiple. Tra gli annunci, figurano la produzione di una serie anime ispirata al gioco “Ghost of Tsushima: Legends”, il lancio dell’app “Crunchyroll Manga” e la conferma del mese di uscita della seconda stagione della serie “The Last of Us”.

?Inoltre, durante l’intervento di Roger Goodell, Commissario della National Football League, Sony ha condiviso le ultime novità sull’evoluzione dell’intrattenimento sportivo. Infine, Sony Honda Mobility ha presentato il suo veicolo elettrico “AFEELA 1”, come esempio di innovazione nel campo della mobilità. Il veicolo sarà disponibile per gli ordini a partire dal 2025.

?Totoki ha concluso la conferenza stampa sottolineando che la “Creative Entertainment Vision” di Sony è il risultato di una collaborazione tra creator, partner e dipendenti di Sony, che uniscono le forze per dar vita a realtà senza confini, capaci di ispirare l'immaginazione e generare un senso di Kando illimitato.

È possibile rivedere la conferenza stampa di Sony al CES 2025 sul canale YouTube ufficiale:?URL: https://www.youtube.com/watch?v=IV95SMpTW-M

Elenco dei relatori (in ordine di apparizione)

Hiroki Totoki (Presidente, COO e CFO di Sony Group Corporation)

Neal Manowitz (Presidente e COO di Sony Electronics Inc.)

Roger Goodell (Commissario della National Football League)

Izumi Kawanishi (Representative Director, Presidente e CEO di Sony Honda Mobility Inc.)

Jonny Slow (CEO di Pixomondo)

Thaisa Yamamura (Head of XR Business Development di Sony Electronics Inc.)

Atsuhiro Iwakami (Presidente di Aniplex Inc.)

Rahul Purini (Presidente di Crunchyroll)

Ravi Ahuja (Presidente e CEO di Sony Pictures Entertainment)

Asad Qizilbash (Responsabile di PlayStation Productions)

Ashley Brucks (Presidente di Screen Gems)

Neil Druckmann (Studio Head e Head of Creative di Naughty Dog)

Coordinate dello stand Sony

Quando: Martedì 7 gennaio - Venerdì 10 gennaio 2025

Dove: Las Vegas Convention Center, stand n. 20800

Principali novità presentate al CES

L’esposizione, ispirata alla "Creative Entertainment Vision", la visione di Sony per il prossimo decennio, si concentrerà sulle ultime tecnologie e iniziative del Gruppo, pensate per dare sfogo alla creatività e valorizzare al massimo i contenuti di proprietà intellettuale. Lo stand è strutturato in modo da riflettere le tre fasi della visione di Sony: “Creativity Unleashed”, “Boundaries Transcended” e “Narratives Everywhere”. L’area ospiterà anche un’espressione artistica del futuro della creatività secondo Sony, con contenuti nati dalla collaborazione tra diversi talenti.

? “PXO AKIRA”: il nuovo sistema di shooting per veicoli che utilizza la produzione virtuale

Alla fiera sarà presentato in esclusiva “PXO AKIRA”, un sistema innovativo che rivoluziona il tradizionale metodo di ripresa dei veicoli, migliorando la sicurezza, riducendo i costi e massimizzando la libertà creativa. PXO AKIRA combina una gru robotica avanzata, una piattaforma di movimento personalizzata, tecnologia LED Volume e uno strumento gemello digitale integrato così da offrire una soluzione completa per filmare veicoli in qualsiasi contesto, utilizzando la produzione virtuale. Inoltre, verrà presentato anche uno strumento di ricostruzione 3D che si integra perfettamente con PXO AKIRA, consentendo di catturare ambienti reali e trasformarli in sfondi digitali immersivi e tridimensionali

? XYN, una soluzione integrata software e hardware, sviluppata per facilitare la creazione di contenuti spaziali

Sony Corporation ha annunciato oggi il lancio di XYN (/zin/), una soluzione integrata che combina software e hardware, progettata per supportare la creazione di contenuti spaziali. “XYN” sfrutta le sofisticate tecnologie di imaging, rilevamento e visualizzazione di Sony e utilizza algoritmi proprietari per catturare e riprodurre con precisione oggetti, movimenti umani e sfondi in spazi reali, permettendo una riproduzione efficiente in un ambiente di produzione di Grafica Computerizzata 3D (CG) e migliorando la flessibilità dei flussi di lavoro. Presso lo stand, sarà possibile provare i prodotti e le soluzioni attualmente in fase di sviluppo.

?Video Concept: https://youtu.be/WPBmlGIiAOE ?

? Con LEGO Horizon Adventures la musica di mxmtoon prende vita

LEGO® Horizon Adventures™ è un progetto creativo giocoso e divertente, ispirato al mondo di Horizon e realizzato interamente con mattoncini LEGO. Il tema musicale, scritto e prodotto da mxmtoon, aggiunge un tocco di originalità al franchise Horizon, arricchendolo ulteriormente con l'anteprima esclusiva del video, che verrà presentata proprio al CES. Il video espande l'universo del gioco, sfruttando gli asset creati con l'Unreal Engine di Epic Games per dar vita a un coinvolgente contenuto animato.?Questo progetto è un’incredibile fusione di talenti e creatività, in cui la musica di mxmtoon incontra le competenze di Guerrilla, LEGO, Pixomondo e Sony. I visitatori dello stand avranno la possibilità di giocare, vedere in anteprima il video musicale e scoprire il dietro le quinte del processo creativo e produttivo.

? Esperienza basata sul tema “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

Aniplex Inc. è una compagnia internazionale che opera nel campo dell’intrattenimento e che si occupa di una vasta gamma di attività, tra cui la produzione e programmazione di contenuti video e musicali, con un focus sull'animazione, lo sviluppo di videogiochi, la produzione e distribuzione teatrale, e la creazione e vendita di merchandising. ??Presso lo stand, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un’esperienza dedicata all’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, appartenente alla serie SHUEISHA's JUMP COMICS, che ha superato i 150 milioni di copie pubblicate. L’animazione è prodotta da ufotable. L’esposizione includerà un photo booth che ricrea il poster del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, il primo capitolo di una trilogia che sarà distribuita nelle sale di tutto il mondo nel 2025.

? Intrattenimento immersivo basato su "The Last of Us"

Sony sta esplorando nuovi modi per amplificare il valore della propria proprietà intellettuale dei contenuti, con lo sviluppo di un proof-of-concept per esperienze di intrattenimento che sfruttano lo spazio fisico in cui vengono proposte, attraverso diverse tecnologie quali video, audio e interfacce aptiche, così da fornire ai creativi un mondo di nuove possibilità espressive. Presso lo stand, questo innovativo concetto di intrattenimento immersivo prende vita, offrendo un'esperienza che catapulterà i visitatori nel gioco d'azione "The Last of Us", con video in alta definizione, suono 3D e tecnologie olfattive.

