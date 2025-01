Emis Killa e il passato con la droga: Non tocco nulla da sette anni

Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, ha rivelato su Instagram di non fare uso di droghe da sette anni. Il rapper italiano ha raccontato ai suoi quasi due milioni di follower il motivo dietro questa scelta: la paura di diventare "una macchietta con 4 denti".

Nelle sue Instagram Stories, Emis Killa ha risposto alle critiche di alcuni utenti che lo hanno definito "bugiardo" a causa dei testi delle sue canzoni, spesso espliciti e provocatori. Il rapper ha spiegato che i brani in cui parla di esperienze personali con le sostanze risalgono a periodi antecedenti alla sua decisione di smettere. Ha aggiunto: "Nel mondo del rap fa più figo fare quello dannato che si sfonda di tutto. Non ho motivo di mentire, sarebbe controproducente".

In vista del suo debutto al Festival di Sanremo 2025, Emis Killa ha voluto sottolineare di non condannare chi fa uso di droghe in età adulta, ma ha ribadito che non è più qualcosa che fa per lui. "Ho visto troppe persone che ritenevo serie diventare delle macchiette con 4 denti", ha dichiarato, concludendo la discussione senza ulteriori risposte alle domande sul tema.

