Francesco Stella, operaio di 38 anni muore precipitando da impalcatura a Lamezia Terme

Tragedia sul lavoro a Lamezia Terme, dove un operaio di 38 anni, Francesco Stella, ha perso la vita cadendo da un'impalcatura. L'incidente è avvenuto presso un'azienda di profilati situata nell'area industriale. Per ragioni ancora in fase di accertamento, l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa sei metri, riportando un trauma cranico letale.

I sanitari giunti sul posto hanno constatato fin da subito la gravità delle condizioni dell'operaio, e i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il magistrato di turno della Procura di Lamezia, agenti di Polizia e gli ispettori dell’Ispesl per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

Primario del Pronto Soccorso aggredito con manganello a Lamezia Terme - Intorno alle 21:00 di ieri sera, il dottor Rosarino Procopio, primario del Pronto Soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme, è stato vittima di una grave aggressione da parte dei familiari di una paziente in dimissione. Durante il colloquio con i parenti, il medico stava spiegando che il periodo di osservazione clinica era terminato e che la paziente poteva tornare a casa con la terapia prescritta.

Auto finisce in un cratere a Lamezia Terme: passeggeri in salvo - A causa di un forte maltempo che ha colpito la Calabria il 21 ottobre 2024, un'auto è precipitata in un cratere apertosi sulla Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Terme Sud. I passeggeri a bordo sono stati tempestivamente soccorsi e messi in salvo dalle squadre di emergenza.

Lamezia Terme: scomparso 17enne, la madre lancia appello disperato - Un adolescente di 17 anni è scomparso da casa sua a Lamezia Terme, nel quartiere di Nicastro, domenica 21 aprile 2024, e non è più tornato. La madre del ragazzo ha fatto un appello commovente, chiedendo aiuto a chiunque possa fornire informazioni che possano portare al ritrovamento del figlio.