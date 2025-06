Bethesda saldi estivi di Steam

Bethesda ti invita ad approfittare del colpo di frusta che abbiamo dato ai prezzi in occasione dei saldi estivi di Steam di quest'anno. Dal 26 giugno al 10 luglio 2025, non perderti sconti eccezionali su Indiana Jones e l'antico Cerchio™, The Elder Scrolls IV: Oblivion™ Remastered, Starfield™ e altri giochi, oltre a incredibili offerte sulle serie DOOM™, Fallout, Wolfenstein e su altri titoli di punta. In vista dell'uscita del DLC L'Ordine dei Giganti™, prevista per il 4 settembre, ti offriamo un grosso sconto su Indiana Jones e l'antico Cerchio in occasione dei saldi estivi di Steam. Unisciti a Indy in un rischioso viaggio intorno al mondo in cui il leggendario archeologo dovrà svelare un antico e misterioso potere prima che finisca nelle mani sbagliate. Indiana Jones e l'antico Cerchio è disponibile con uno sconto fino al 20%; la Premium Edition, che include l'accesso al DLC di prossima uscita L'Ordine dei Giganti, è scontata fino al 30%, mentre l'aggiornamento alla Premium Edition è scontato fino al 20%. In evidenza anche The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, l'iconico gioco di ruolo recentemente ripubblicato, disponibile con uno sconto fino al 20%. Inoltre, in seguito alla recente uscita dell'aggiornamento Fissione per la pesca, i giocatori possono prendere la loro attrezzatura e avventurarsi nelle acque irradiate della Zona Contaminata con uno sconto atomico fino al 75% su Fallout 76, che include Fissione per la pesca e una valanga di altri aggiornamenti gratuiti.DEATHLOOP – Fino all'80% di sconto DOOM Eternal – Fino al 75% di sconto Fallout 4 – Fino al 60% di sconto Fallout 4 VR – Fino al 60% di sconto Ghostwire: Tokyo – Fino al 75% di sconto Redfall – Fino al 50% di sconto Starfield – Fino al 40% di sconto Wolfenstein: The New Order – Fino al 75% di sconto Wolfenstein: The Old Blood – Fino al 75% di sconto I saldi estivi di Steam si tengono dal 26 giugno al 10 luglio 2025.

