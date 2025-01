Meta nomina Joel Kaplan, ex repubblicano, nuovo capo degli affari globali al posto di Nick Clegg

Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, ha lasciato la compagnia dopo sette anni. Al suo posto, è stato nominato Joel Kaplan, ex membro del Partito repubblicano e già vice capo dello staff della Casa Bianca sotto la presidenza di George W. Bush. Kaplan, noto per la sua vicinanza al presidente eletto Donald Trump, assume il ruolo proprio mentre si profila un cambio significativo nella leadership politica a Washington, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca e un controllo repubblicano sulle camere del Congresso.

L’annuncio della nomina è stato dato dallo stesso Clegg, che ha spiegato di voler intraprendere nuove avventure dopo aver passato "le redini" della sua posizione. In un post su Facebook, Clegg ha elogiato il suo vice, affermando che "nessuno potrebbe riprendere il testimone con più competenza e integrità" di Kaplan. La decisione arriva in un periodo in cui le aziende tecnologiche, tra cui Meta, si preparano a un cambiamento sotto l’amministrazione repubblicana. Le principali piattaforme social hanno dovuto fare i conti con le accuse di censura da parte dei conservatori, tra cui Trump, che ha anche minacciato azioni legali contro il CEO di Meta, Mark Zuckerberg.

Nel suo ruolo, Clegg è stato cruciale nel gestire le turbolenze politiche che hanno coinvolto l'azienda, affrontando sfide normative sia negli Stati Uniti che nell’Unione Europea. Tuttavia, la sua partenza era stata anticipata già a metà del 2022, quando si è trasferito a Londra. Kaplan, che ha una lunga carriera come lobbista, è una figura controversa in Meta, avendo influenzato decisioni politiche favorevoli agli alleati politici di destra. Nonostante le critiche ricevute, tra cui quelle per il suo coinvolgimento in un interrogatorio del Congresso legato alla nomina di Brett Kavanaugh, Meta ha sempre difeso il suo operato.

WhatsApp Down e Problemi su Instagram e Facebook: Disservizi Globali - Ogg gli utenti italiani hanno riscontrato significativi problemi nell'utilizzo di WhatsApp, con difficoltà nell'invio e nella ricezione di messaggi. Anche WhatsApp Web ha subito interruzioni, come evidenziato dalle numerose segnalazioni su Downdetector, piattaforma che monitora le anomalie dei servizi online.

Facebook e Instagram - Meta sotto inchiesta per evasione fiscale: 887 milioni di IVA non dichiarati - La procura di Milano ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai rappresentanti legali di Meta Platforms Ireland Limited, società irlandese proprietaria di Facebook e Instagram. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano, hanno evidenziato come Meta, per offrire agli utenti l'accesso ai propri servizi digitali, raccolga e gestisca dati personali e interazioni, configurando un rapporto economico di natura sinallagmatica.

Deputato Borrelli aggredito in diretta Facebook: arrestato un 26enne a Napoli - Il deputato Francesco Emilio Borrelli, rappresentante dei Verdi, è stato aggredito durante una diretta su Facebook mentre denunciava il fenomeno dei parcheggi abusivi nel Centro Storico di Napoli. Un 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, ha sferrato un pugno al parlamentare dopo circa un’ora di trasmissione, ed è stato successivamente arrestato con l'accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.