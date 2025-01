Aurvana Ace SXFI: La Perfetta Combinazione di Portabilità e Suono Surround

Creative Technology presenta con orgoglio Aurvana Ace SXFI, l'ultima aggiunta all'acclamata serie di auricolari Aurvana. Questi innovativi auricolari true wireless sono dotati di driver MEMS a stato solido, interamente in silicone e tecnologia Super X-Fi (SXFI), garantendo un'esperienza audio eccezionale che combina suono ad alta fedeltà, straordinaria chiarezza e profonda immersione, il tutto a un prezzo accessibile.

Progettati per gli appassionati di audio e per gli ascoltatori occasionali, Aurvana Ace SXFI vantano un potente sistema a doppio driver che fonde la precisione dei driver xMEMS con driver dinamici da 10 mm personalizzati. Questa sinergia offre un comparto sonoro naturale e ampio, dagli alti nitidi ai bassi profondi e agli alti dinamici.

Alimentato dall'ultima tecnologia Super X-Fi Gen 4, Aurvana Ace SXFI porta l'esperienza di ascolto a un livello superiore, offrendo una chiarezza senza pari e un palcoscenico sonoro multidimensionale che rispecchia la sensazione immersiva di un sistema multi-speaker. Compatti e portatili, questi veri auricolari wireless offrono un'esperienza audio avvolgente in una forma elegante e tascabile.a non si tratta solo di suono. Questi auricolari sono dotati di funzionalità per migliorare l'esperienza di ascolto:

Hybrid Active Noise Cancellation (ANC): Riduce fino al 98% il rumore di fondo per un'esperienza di ascolto immersiva.

Modalità Ambiente: Sii consapevole dell'ambiente circostante mentre ascolti la musica.

Modalità bassa latenza: Goditi una riproduzione fluida e senza interruzioni, perfetta per musica, giochi e film.

Qualità delle chiamate ultra-nitida: Sei microfoni integrati catturano la tua voce per chiamate cristalline.

Lunga durata della batteria: Fino a 9 ore di riproduzione con una singola carica, per un totale di 28 ore con la custodia di ricarica.

Design leggero: Solo 6 grammi per auricolare per un comfort che dura tutto il giorno.

Resistenza all'acqua IPX5: Ideale per uno stile di vita attivo e all'aria aperta, anche in caso di pioggia leggera.

App creative e SXFI: Ottimizza le impostazioni e personalizza la tua esperienza audio in base alle tue preferenze.

Prezzi e DisponibilitàAurvana Ace SXFI è disponibile al prezzo di € 99,99 su Creative.com.