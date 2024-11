Geolier denuncia la violenza a Napoli dopo l’omicidio del 19enne: 'Basta facili omicidi'

Il noto rapper napoletano Geolier ha espresso il suo profondo sdegno per l'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio. In una storia su Instagram, l'artista ha scritto: "Facili omicidi. La Napoli che non vorrei. Basta". Questo commento arriva dopo la confessione del 17enne accusato del delitto, avvenuto a seguito di una lite scaturita da un pestone involontario su una scarpa.

L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla violenza giovanile a Napoli. Santo Romano, giovane calciatore e portiere dell'ASD Micri, è stato colpito mortalmente da un colpo di pistola durante una rissa scoppiata per futili motivi. Il 17enne fermato ha confessato di aver sparato, sostenendo di aver agito per difendersi.

La fidanzata di Santo, Simona, ha dichiarato: "Quella di Santo non può restare una morte così, di quelle di cui ci si dimentica subito. Per me non è morto e non permetterò che il suo nome vada ad allungare la lista delle vittime dimenticate".

Il presidente dell'ASD Micri, Michele Visone, ha ricordato Santo come "un bravo ragazzo. L’abbiamo visto crescere, siamo devastati".

Questo tragico evento segue un altro episodio simile avvenuto a Napoli nel marzo 2023, quando Francesco Pio Maimone, 18 anni, fu ucciso per una lite scaturita da una macchia su una scarpa. Anche in quel caso, la vittima era estranea a contesti criminali.

La comunità napoletana è in lutto e chiede giustizia per Santo Romano, auspicando che episodi di violenza così insensata non si ripetano.