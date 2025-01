Gas russo: l'Europa affronta l'interruzione delle forniture attraverso l'Ucraina

Il 1º gennaio 2025, Gazprom ha interrotto le forniture di gas naturale verso l'Europa attraverso l'Ucraina, segnando la fine di un accordo di transito in vigore dal 2019. Questa decisione è stata presa dopo che l'Ucraina ha rifiutato di rinnovare il contratto, sostenendo che i proventi avrebbero finanziato gli sforzi bellici russi.

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha ridotto significativamente la sua dipendenza dal gas russo, passando da 150 miliardi di metri cubi annui a circa 15 miliardi. Tuttavia, alcuni Paesi dell'Europa centrale, come Ungheria ed Eslovacchia, risultano particolarmente colpiti da questa interruzione, data la loro limitata capacità di accedere a forniture alternative.

In Moldavia, la regione separatista della Transnistria ha subito gravi conseguenze, con interruzioni nell'erogazione di riscaldamento e acqua calda a causa della cessazione delle forniture di gas.

Nonostante l'interruzione, la Commissione Europea ha dichiarato che l'UE dispone di fonti alternative sufficienti per compensare la mancanza di gas russo. Negli ultimi anni, l'Europa ha incrementato le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) da Stati Uniti, Qatar e Australia, rafforzando la propria sicurezza energetica.

L'interruzione delle forniture attraverso l'Ucraina rappresenta una svolta significativa nelle relazioni energetiche tra Russia ed Europa, evidenziando l'importanza per l'UE di diversificare ulteriormente le proprie fonti energetiche e ridurre la dipendenza da fornitori geopoliticamente instabili.

Stop al gas russo via Ucraina: Mosca accusa Stati Uniti, Kiev e Europa - La Russia attribuisce la responsabilità dello stop alle forniture di gas attraverso l'Ucraina a Stati Uniti, Ucraina e autorità europee. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che "la cessazione delle forniture di gas russo è interamente imputabile agli Stati Uniti, al regime fantoccio di Kiev e alle autorità europee, che hanno sacrificato il benessere dei loro cittadini per sostenere l'economia americana".

Bollette 2025: rincari luce e gas, aumenti fino al 30% sulle tariffe indicizzate - Nuovi aumenti in arrivo per le bollette nel 2025. Secondo le previsioni di Facile.it, nei prossimi 12 mesi i prezzi di luce e gas cresceranno in modo significativo, con un incremento complessivo stimato dell’11% per le famiglie italiane che hanno scelto un'offerta a prezzo indicizzato.

Lecce: giovane muore inalando gas esilarante durante la festa di compleanno - Alessano, Lecce – Una serata di festa si è trasformata in tragedia per Pierpaolo Morciano, un giovane di 26 anni, deceduto durante i festeggiamenti del suo compleanno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe inalato protossido di azoto, noto come "gas esilarante" o "droga della risata", attraverso un palloncino.