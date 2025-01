Stop al gas russo via Ucraina: Mosca accusa Stati Uniti, Kiev e Europa

La Russia attribuisce la responsabilità dello stop alle forniture di gas attraverso l'Ucraina a Stati Uniti, Ucraina e autorità europee. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che "la cessazione delle forniture di gas russo è interamente imputabile agli Stati Uniti, al regime fantoccio di Kiev e alle autorità europee, che hanno sacrificato il benessere dei loro cittadini per sostenere l'economia americana". La dichiarazione è stata riportata dall'agenzia Tass.

Nel frattempo, l'indice Igi (Italian Gas Index) ha registrato un valore di 50,80 euro/MWh il 2 gennaio, in aumento rispetto ai 50,23 euro/MWh del giorno precedente. Questo indice, calcolato quotidianamente dal Gestore dei Mercati Energetici (Gme), serve come strumento di riferimento per monitorare le dinamiche del mercato del gas in Italia, utile per operazioni di hedging e contratti di fornitura.

Secondo la Commissione europea, lo stop era previsto, e da oltre un anno erano in corso coordinamenti con gli Stati membri per garantire forniture di gas alternative. L'infrastruttura del gas dell'Unione Europea è considerata sufficientemente flessibile per gestire forniture non russe attraverso rotte diverse, con l'obiettivo di assicurare approvvigionamenti ai Paesi dell'Europa centrale e orientale.