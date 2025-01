Anticipazioni MasterChef Italia: colpi di scena tra Red Mystery Box e prove d’amore

A MasterChef Italia i fornelli si accendono di passione e sfida. Dopo le prime eliminazioni e gli episodi iniziali carichi di tensione, i cuochi amatoriali rimasti in gara affrontano un momento cruciale. Nei nuovi episodi, in onda giovedì 2 gennaio 2025 su Sky e Now, la competizione si intensifica.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ancora alla ricerca di quel "fuoco" necessario per vincere, introducono la prima Red Mystery Box della stagione. Il colore rosso, simbolo di pericolo, domina la serata: i peggiori della prova dovranno affrontare immediatamente un Pressure Test per restare in gara.

A complicare la situazione, le riserve Sara e Pino osservano attentamente, pronte a prendere il posto di chiunque fallisca. La serata si tinge anche di romanticismo con una prova in esterna al Parco delle Terme di Boario, dedicata all’amore in tutte le sue forme. Qui, i concorrenti, divisi in due brigate, cucineranno per coppie che celebrano il loro anniversario di matrimonio.

I giudizi delle coppie determineranno i vincitori e i perdenti della prova, con i peggiori destinati a un secondo Pressure Test. Questo ultimo confronto porterà gli aspiranti chef a misurarsi con sapori esotici e internazionali, in una sfida che potrebbe segnare la fine del sogno per qualcuno. Chi sarà costretto ad abbandonare il grembiule bianco e a rinunciare alla possibilità di diventare il prossimo MasterChef?

