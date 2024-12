Grande Fratello: emozioni, addii e storie toccanti nella puntata di ieri

È andata in onda ieri sera, 30 dicembre, una nuova puntata del Grande Fratello, ricca di emozioni, racconti commoventi e colpi di scena. Tra i momenti più toccanti, il racconto del passato difficile di Lorenzo Spolverato. Il concorrente ha condiviso episodi drammatici della sua adolescenza, rivelando di essere stato vittima di bullismo e violenza da parte di un gruppo di ragazzi. "Mi obbligavano a rubare e commettere violenza", ha confessato Lorenzo, spiegando come queste esperienze abbiano influito sulla sua autostima e sulle sue relazioni personali.

Alfonso D'Apice ha emozionato tutti ricordando un momento doloroso della sua vita: la perdita del padre Marco, avvenuta la notte di Capodanno 14 anni fa. Alfonso ha raccontato con la voce rotta dal pianto i dettagli di quella tragica notte, mentre sua madre è intervenuta per confortarlo, ribadendo la forza della loro famiglia.

La serata ha visto anche l'addio di Pamela, ex volto di Non è la Rai, che ha deciso di lasciare definitivamente la Casa dopo tre mesi di permanenza. La concorrente, visibilmente commossa, ha spiegato di aver ricevuto una brutta notizia dalla sua famiglia, dichiarando: "Ci sono delle priorità, e in questo momento devo tornare dai miei cari".

Sul fronte delle eliminazioni, il verdetto del televoto ha sancito l'uscita di Maria Monsè e Perla Maria. Per quanto riguarda le nuove nomination, sono finiti al televoto Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando. Una puntata densa di emozioni, tra storie personali intense, addii commoventi e le immancabili dinamiche del gioco.

