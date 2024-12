Ford: account X hackerato, pubblicati post su Israele e Palestina

La casa automobilistica statunitense Ford ha confermato che il suo account sulla piattaforma X è stato hackerato. Lunedì sono apparsi tre post non autorizzati, con messaggi relativi a Israele e Palestina. La società ha dichiarato che i contenuti non riflettono in alcun modo le opinioni ufficiali della Ford Motor Company.

Nel comunicato diffuso su X, Ford ha spiegato che l'account è stato "brevemente compromesso" e che i post incriminati sono stati rapidamente rimossi. Tuttavia, gli utenti hanno condiviso screenshot dei messaggi nei commenti. I post eliminati includevano frasi come "Liberate la Palestina", "Israele è uno stato terrorista" e "TUTTI GLI OCCHI SU GAZA".

Ford ha inoltre affermato che sta collaborando con la piattaforma X per indagare sull'accaduto e rafforzare la sicurezza. L'account ufficiale della casa automobilistica, che conta circa 1,5 milioni di follower, è stato ripristinato.

