Ford annuncia il taglio di 2.900 posti di lavoro in Germania entro il 2027

Ford ha comunicato l'intenzione di ridurre di 2.900 unità la propria forza lavoro in Germania entro la fine del 2027, come parte di una ristrutturazione più ampia delle sue operazioni europee. La maggior parte di questi tagli riguarderà lo stabilimento di Colonia, che ospita anche la sede centrale europea dell'azienda. Attualmente, circa 11.500 dipendenti lavorano a Colonia, il che implica che circa un posto di lavoro su quattro potrebbe essere eliminato in questa sede.

A livello europeo, Ford prevede di ridurre il personale di 4.000 unità, con 800 posti di lavoro eliminati nel Regno Unito e 300 in altri paesi dell'UE. Questa decisione è stata presa in risposta alle sfide economiche e alla crescente concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici. La domanda di auto elettriche non ha soddisfatto le aspettative, e l'azienda sta affrontando pressioni dovute a obiettivi di emissioni di CO2 più severi e alla concorrenza di produttori cinesi di veicoli elettrici.

Nonostante gli investimenti significativi, come i quasi 2 miliardi di euro destinati allo stabilimento di Colonia nel 2023 e 2024 per promuovere la produzione di veicoli elettrici, le aspettative non sono state raggiunte. Ford ha sollecitato le autorità politiche a migliorare le condizioni di mercato, sottolineando la mancanza di una politica coerente e chiara per promuovere la mobilità elettrica in Germania e in Europa.

Francis Ford Coppola accolto a Cinecittà per l'anteprima di Megalopolis - Francis Ford Coppola è stato accolto calorosamente a Cinecittà il 14 ottobre 2024 per la presentazione del suo nuovo film Megalopolis. L’evento, che segna la pre-apertura della Festa del Cinema di Roma e della sezione Alice nella Città, ha visto la partecipazione di molte personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.

MTMshop tappetini Ford Puma Recensione - Tappetini per auto personalizzati realizzati su misura con materiali di altissimo livelloOggi vi parlo dei tappetini per auto in Moquette del negozio online mtmshop.it. In questo caso sono dei tappetini per una Ford Puma 2022. MTMshop è un'azienda italiana leader nel mercato specializzata nella vendita online di tappetini, vasche per baule su misura per auto e di tanti altri prodotti.