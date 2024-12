Fisco, dal 2025 più tempo per saldare i debiti: rate fino a 84 mensili

Dal 2025 i contribuenti avranno più tempo per regolarizzare i debiti con il fisco. Il limite attuale di 72 rate mensili sarà innalzato a 84, come stabilito dal decreto ministeriale collegato all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024. Lo ha annunciato il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, sottolineando che si tratta di una misura pensata per rendere il sistema fiscale più accessibile ai cittadini e alle imprese.

"A partire dal 1° gennaio 2025 – ha spiegato Leo – sarà possibile dilazionare i debiti iscritti a ruolo fino a 84 rate mensili, con l’obiettivo di raggiungere gradualmente 120 rate nei prossimi anni. Questo cambiamento consentirà una gestione più sostenibile delle pendenze fiscali".

Leo ha inoltre evidenziato che il provvedimento rappresenta "un cambio di visione", con l'intento di creare un fisco più vicino ai cittadini. "Lo Stato – ha aggiunto – tende la mano a coloro che vogliono regolarizzare la propria posizione, nonostante le difficoltà economiche".

Per supportare la riforma, è stata istituita una Commissione tecnica presieduta da Roberto Benedetti, incaricata di analizzare il magazzino della riscossione e proporre soluzioni per evitare l’accumulo di crediti non riscossi. Le nuove disposizioni segnano un passo verso un sistema fiscale più moderno, con un approccio orientato a favorire lo sviluppo e il sostegno ai contribuenti.

