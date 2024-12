Incidente mortale a Roma: scontro tra Peugeot e bus Atac su via Prenestina

Grave incidente stradale nella notte a Roma, in via Prenestina, zona Villa Gordiani, all’altezza di via Olevano Romano. Una Peugeot 207 si è scontrata con un autobus Atac mentre entrambi i mezzi procedevano in direzione fuori città.

Il conducente dell'auto, un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina, è deceduto sul colpo. Il conducente del bus è stato trasportato all'ospedale Vannini per ricevere cure mediche e sottoporsi agli esami previsti dalla procedura.

Le autorità del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale hanno posto sotto sequestro entrambi i veicoli coinvolti nell'evento. Le indagini sono in corso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente.

Milan-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - Il Milan ospita la Roma a San Siro per la 18ª giornata di Serie A, oggi, domenica 29 dicembre 2024, alle 20:45. I rossoneri, reduci dalla vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona, occupano l'ottavo posto in classifica con 26 punti e una partita da recuperare contro il Bologna.

Capodanno a Roma: vietati fuochi e petardi, multe fino a 500 euro - A Roma sarà un Capodanno senza fuochi d'artificio, petardi e botti, in base all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Il divieto sarà in vigore dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Restano permessi l’uso di articoli pirotecnici considerati sicuri, come fontane, bengala, bottigliette a strappo per coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e palline luminose.

Roma, tragedia a Colli Aniene: albero crolla, donna muore schiacciata - Un albero è crollato in via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene a Roma, provocando la morte di una donna e il ferimento di un’altra. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di lunedì 23 dicembre, vicino al parco Baden Powell. Le due donne, amiche, si trovavano all’interno del parco quando una parte dell’albero si è improvvisamente spezzata, precipitando su di loro.