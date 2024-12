Tragico incidente sulla statale della Piccola Sila a Catanzaro: muore 15enne, sei feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato sulla statale Ss109 della Sila, al km 14 in località Piterà, nel Comune di Catanzaro. Il bilancio è drammatico: un ragazzo di 15 anni ha perso la vita, mentre sei giovani sono rimasti feriti. Lo scontro frontale ha coinvolto due veicoli, una Audi A4 e una Lancia Y, a bordo della quale si trovava la vittima.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno estratto i feriti dai mezzi e li hanno affidati ai sanitari del 118 per il trasporto all'ospedale più vicino. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza il tratto di strada e le vetture coinvolte.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura temporanea della strada al transito. Presenti anche i carabinieri per i rilievi necessari e gli adempimenti di competenza.

Incidente mortale a Catanzaro: due ragazze perdono la vita in un'auto fuori strada - Due giovani donne hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. Le vittime, una delle quali minorenne, viaggiavano insieme ad altri tre ragazzi a bordo di un'automobile che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada nella località Guarna.

Catanzaro, Simeri Crichi: 82enne muore precipitando con l'auto in una scarpata - A Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, un uomo di 82 anni ha perso la vita precipitando con la sua auto in una scarpata da un'altezza di circa 30 metri, in località 'Serre'. Il corpo è stato ritrovato dai carabinieri della stazione locale, allertati dai familiari preoccupati per il mancato rientro dell'anziano, uscito di casa nel pomeriggio precedente.

Catanzaro, bambina di 7 anni precipita dalla finestra di una casa famiglia - Una bambina di 7 anni è precipitata dalla finestra del secondo piano di una casa famiglia a Botricello, in provincia di Catanzaro. Al momento della caduta, la madre era presente con lei. Le condizioni della piccola sono apparse subito critiche, rendendo necessario il suo immediato trasferimento in ambulanza all'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro.