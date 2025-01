Monte Adamello: ritrovato il corpo di uno degli alpinisti dispersi

Le squadre di soccorso hanno ritrovato il corpo senza vita di uno dei due alpinisti dispersi sul monte Adamello. Le ricerche erano iniziate il 6 gennaio, dopo che i due uomini non erano rientrati come previsto e i familiari avevano allertato le autorità. Le condizioni meteorologiche avverse, tra cui nevicate e nebbia, avevano ostacolato le operazioni iniziali. Utilizzando le tracce telefoniche, i soccorritori hanno individuato gli zaini e l'attrezzatura dei dispersi, insieme al corpo di uno di loro sepolto sotto la neve. Le ricerche per il secondo alpinista sono proseguite, con l'impiego di unità cinofile specializzate nella ricerca in valanga.

I due alpinisti, Aziz Ziriat, 36 anni, e Sam Harris, 35 anni, erano escursionisti esperti originari del Regno Unito. Avevano pianificato un'escursione da rifugio a rifugio per festeggiare il Capodanno. Secondo quanto riferito dai familiari, non era insolito per loro allontanarsi dalla rete telefonica durante le escursioni. Le ricerche sono state ostacolate da condizioni meteorologiche avverse e dal rischio di valanghe. La catena montuosa dell'Adamello si estende tra le regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige, comprendendo il monte Adamello, la vetta più alta, che raggiunge i 3.539 metri.

Il 27 dicembre 2024, i corpi di due alpinisti romagnoli, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, erano stati ritrovati sul Gran Sasso, dopo essere stati dispersi per alcuni giorni. Le ricerche erano state ostacolate da condizioni meteorologiche proibitive. I due alpinisti erano stati trovati a breve distanza l'uno dall'altro, sepolti sotto la neve. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, aveva espresso il suo cordoglio, unendosi al dolore dei familiari e della comunità.

