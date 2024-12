Affonda nave cargo russa Ursa Major nel Mediterraneo: esplosione e due dispersi

Una nave mercantile russa, l'Ursa Major, è affondata nel Mediterraneo a causa di un'esplosione nella sala macchine, tra Águilas (Murcia) e Orano (Algeria), in acque internazionali. Quattordici membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo e trasferiti al porto di Cartagena, mentre due risultano dispersi, come confermato dal ministero degli Esteri russo. Le operazioni di salvataggio sono state condotte da diverse imbarcazioni in zona, con l'intervento della nave Clara Campoamor e della motovedetta Serviola della Marina. Partita da San Pietroburgo 12 giorni fa, la nave Ursa Major era diretta a Vladivostok, dove avrebbe dovuto arrivare il 22 gennaio. L'imbarcazione, battente bandiera russa, ha 15 anni ed è stata costruita nel 2009.

Tragedia nel Mediterraneo: naufragio al largo di Lampedusa, 40 migranti morti. Una bambina di 11 anni unica sopravvissuta - Nelle ultime ore, oltre 300 migranti sono sbarcati a Lampedusa, approfittando di una tregua nelle avverse condizioni meteorologiche. Tra loro, una bambina di 11 anni originaria della Sierra Leone, unica sopravvissuta di un naufragio che ha causato la morte di circa 40 persone.

Papa Francesco in visita ad Ajaccio il 15 dicembre per il Congresso sulla Religiosità Popolare nel Mediterraneo - Il 15 dicembre 2024, Papa Francesco si recherà ad Ajaccio, in Corsica, per partecipare alla conclusione del Congresso "La religiosité populaire en Méditerranée". L'annuncio è stato dato oggi dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha dichiarato: "Accogliendo l'invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche del Paese, Papa Francesco compirà un Viaggio Apostolico ad Ajaccio il 15 dicembre prossimo, in occasione della conclusione del Congresso 'La religiosité populaire en Méditerranée'".

Pasta Barilla viaggia nel Mediterraneo per diffondere cultura gastronomica all’estero - Cibo e turismo: un connubio che da sempre attira viaggiatori da tutto il mondo alla ricerca di esperienze nuove e autentiche. lavoro - Cibo e turismo: un connubio che da sempre attira viaggiatori da tutto il mondo alla ricerca di esperienze nuove e autentiche.