Recensione UFL

UFL (Ultimate Football League) è arrivato sulla scena dei videogiochi calcistici promettendo un'alternativa fresca e innovativa a titoli come FIFA. Sviluppato con Unreal Engine 5 e distribuito gratuitamente, UFL ha attirato l'attenzione di molti appassionati. Ma come si comporta effettivamente questo nuovo gioco sulla potente console Sony?

Gameplay meno realistico e in stile arcade

UFL propone un gameplay arcade e frenetico, puntando più sull'azione immediata che sulla simulazione realistica. Il ritmo di gioco è sostenuto, con passaggi rapidi e tiri potenti che invitano a uno stile di gioco offensivo. La meccanica di dribbling è piuttosto semplice, mentre la difesa richiede un tempismo preciso per effettuare tackle efficaci. Il gioco introduce anche un sistema di abilità speciali che possono essere attivate durante le partite per eseguire mosse spettacolari e ribaltare l'esito di un match. Tuttavia, manca di profondità tattica e di leggerezza generale del gameplay, che potrebbe non soddisfare i fan dei simulatori più realistici. UFL offre un'esperienza di gioco divertente, adatta a chi cerca partite veloci e azioni spettacolari. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta ideale per coloro che preferiscono un approccio più simulativo e tattico al calcio virtuale. Il modello free-to-play è sicuramente un punto di forza, ma alcuni giocatori temono che possa portare a microtransazioni eccessive.

Grafica e Prestazioni

Visivamente su PS5 UFL è competente ma poco esaltante. UFL offre un'esperienza di gioco coinvolgente e accessibile, ma il comparto grafico, purtroppo, non raggiunge gli standard di realismo che alcuni giocatori potrebbero desiderare. Costruito su Unreal Engine 5, che prometteva una grafica di alto livello, UFL ha un comparto visivo che non è riuscito a eguagliare i migliori titoli sportivi. Visivamente sfoggia texture poco dettagliate, modelli dei giocatori datati (a parte qualche calciatore famoso ben rappresentato) e un'illuminazione non sempre convincente. Questo ha limitato l'impatto visivo complessivo. Le prestazioni, invece, sono generalmente stabili, con un frame rate che si mantiene sui 60 fps garantendo un'esperienza di gioco davvero fluida. Tuttavia, alcuni cali di frame rate possono verificarsi in alcune situazioni di gioco particolarmente intense, come durante le azioni di attacco e difesa concitate. Un punto culminante sorprendente è la colonna sonora, con artisti di alto profilo come Masked Wolf, Greta Van Fleet, The Offspring e Airbourne: una piacevole sorpresa rispetto a molti giochi premium.

Conclusione

UFL è un gioco ambizioso che cerca di offrire un'alternativa interessante al mondo dei videogiochi calcistici. Tuttavia, nella sua forma attuale, presenta diversi limiti che ne pregiudicano un po' l'esperienza complessiva. La grafica è appena sufficiente, il gameplay ha bisogno di affinarsi e i contenuti sono ancora scarsi. Chi è appassionato di calcio e cerca un'esperienza arcade e gratuita, troverà in UFL pane per i suoi denti. Chi invece cerca la simulazione è meglio che si rivolga ad altri titoli.

Voto 7/10

Pro

Modello Fair-to-Play

Gameplay Accessibile

Generosità nelle Ricompense

Modello di Monetizzazione Non Invasivo

Buona Colonna Sonora

Prestazioni Solide a 60fps

Contro

Mancanza di Realismo

Modalità di Gioco Limitate

Problemi di IA e bug

Grafica Non Memorabile

Calci Piazzati Complessi

