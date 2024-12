Roma, tragedia a Colli Aniene: albero crolla, donna muore schiacciata

Un albero è crollato in via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene a Roma, provocando la morte di una donna e il ferimento di un’altra. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di lunedì 23 dicembre, vicino al parco Baden Powell. Le due donne, amiche, si trovavano all’interno del parco quando una parte dell’albero si è improvvisamente spezzata, precipitando su di loro. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Alcuni bambini presenti sul posto sono rimasti illesi.

Sul luogo sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, protezione civile e medici del 118 per gestire l’emergenza. Gli episodi di alberi caduti nella Capitale si sono moltiplicati a causa del forte vento. Durante la notte, nella zona di via della Pisana, un altro albero è crollato occupando parte della carreggiata. La strada è stata sgomberata alle prime luci dell’alba. Situazione simile in viale Egeo, dove la caduta di un albero ha costretto alla deviazione della linea bus 787.

Nella stessa mattinata, alberi sono crollati anche su via Flaminia e via del Mare. Su quest’ultima, all’altezza di Vitinia, un grosso ramo ha reso necessario il transito a senso alternato per oltre un’ora. Fortunatamente, in questi casi non si sono registrati feriti.

L’episodio richiama alla memoria un precedente avvenuto a Monteverde il 25 novembre dell’anno scorso, quando Teresa Veglianti perse la vita dopo essere stata travolta da un albero. Anche in quell’occasione seguirono polemiche, proteste dei cittadini e l’intervento del sindaco Roberto Gualtieri.

