Ballando con le Stelle 2024: Federica Pellegrini e il Secondo Posto Contestato

Federica Pellegrini, in coppia con Pasquale La Rocca, ha conquistato il secondo posto nell'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle". La leggenda del nuoto italiano ha ottenuto un risultato eccellente, ma ha espresso un pizzico di amarezza. Non tanto per la classifica finale, quanto per alcuni commenti della giuria, che hanno suggerito in un paio di occasioni che il secondo posto "reale" spettasse a Federica Nargi.

"Ognuno fa il proprio mestiere. Il fatto di ribadirlo una seconda volta mi ha fatto rimanere un po' male. A 'Ballando' c'è il televoto, il pubblico è il giudice supremo. Riconosco che Federica Nargi poteva essere tecnicamente più forte di me. In questo percorso, però, ho visto tante situazioni in cui ci si è salvati per il televoto. Non mi sento di colpevolizzarmi per questa cosa, ha sempre funzionato così. Mi ha sorpreso, più che altro, che sia stato ribadito una seconda volta", ha dichiarato Pellegrini, senza citare espressamente alcun membro della giuria. "L'ho trovato forse poco carino nei miei confronti", ha aggiunto.

La concorrente ha brillato nelle ultime puntate, quando Pasquale La Rocca, "un grandissimo professionista", è diventato il suo partner, sostituendo Angelo Madonia. Madonia era stato allontanato dal programma dopo uno scontro verbale con Selvaggia Lucarelli, membro della giuria. "Dovevo chiedere prima di cambiare maestro? Non capisco perché avrei dovuto. Non c'era motivo. Le cose stavano andando sempre meglio, prima di quel fatidico sabato non c'era motivo", ha spiegato Pellegrini.

Nonostante le polemiche, il pubblico ha avuto l'ultima parola, confermando il secondo posto per Pellegrini e La Rocca nell'edizione 2024 di "Ballando con le Stelle".

