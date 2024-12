Caccia americano colpito da fuoco amico nel Mar Rosso: pilota ferito

Un caccia F/A-18 della Marina degli Stati Uniti è stato colpito nel Mar Rosso in un incidente di fuoco amico. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha comunicato che entrambi i piloti sono stati recuperati; uno di loro ha riportato lievi ferite. L'incidente non è attribuibile a fuoco nemico ed è attualmente oggetto di un'indagine approfondita.

Secondo il comunicato del Centcom, l'incrociatore lanciamissili USS Gettysburg ha erroneamente aperto il fuoco, colpendo l'aereo da caccia F/A-18, decollato dalla portaerei USS Harry S. Truman. Entrambe le navi fanno parte della flotta statunitense impegnata nella missione internazionale di pattugliamento del Mar Rosso, istituita in risposta agli attacchi dei ribelli Houthi.

Le forze armate statunitensi mantengono una presenza costante nel Mar Rosso per garantire la sicurezza della navigazione e contrastare le minacce dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, che hanno intensificato gli attacchi nella regione. Le autorità militari hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente e prevenire futuri episodi simili. La sicurezza dei piloti e del personale a bordo delle navi resta una priorità per le forze armate statunitensi, che continuano a operare nella regione per garantire la stabilità e la sicurezza marittima.

