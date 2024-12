Lucca, esplosione e crollo di una villetta a Molazzana: due persone disperse

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2024, un'esplosione ha distrutto una villetta in località Eglio, nel comune di Molazzana, provincia di Lucca. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente per cercare due persone presumibilmente intrappolate sotto le macerie. Oltre alle squadre ordinarie, sono stati mobilitati gli specialisti Usar (Urban Search and Rescue) per le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità ritengono che la causa dell'esplosione sia una fuga di gas, che ha provocato un incendio e il conseguente crollo dell'edificio.

Questo incidente segue di pochi giorni un'altra tragedia simile avvenuta ad Aprilia, in provincia di Latina, dove un'esplosione in una villetta ha causato la morte di tre persone, tra cui una bambina di 12 anni. Anche in quel caso, l'esplosione è stata attribuita a una fuga di gas da una bombola di GPL utilizzata per il riscaldamento.

Le operazioni di soccorso a Molazzana sono ancora in corso, con l'obiettivo di localizzare e trarre in salvo le persone disperse. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare le esatte cause dell'incidente e prevenire futuri episodi simili.

Lucca: 62enne accoltellato dopo aver rimproverato due minorenni per vandalismo - Nella serata di lunedì 25 novembre 2024, intorno alle 21, nella frazione di Massa Pisana a Lucca, un uomo di 62 anni è stato gravemente ferito dopo aver rimproverato due adolescenti sorpresi a danneggiare una staccionata appartenente al locale Consorzio di bonifica.

Lucca, 62enne accoltellato dopo aver rimproverato vandali: è grave - Un uomo di 62 anni è stato gravemente ferito a coltellate nella serata di lunedì 25 novembre 2024, intorno alle 22, nella zona tra San Lorenzo a Vaccoli e Massa Pisana, alla periferia sud di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sorpreso due giovani intenti a danneggiare la staccionata della sua abitazione e li avrebbe rimproverati.

Tragedia sul lavoro a Lucca: operaio muore travolto da un carrello elevatore in una cartiera - Questa mattina, 12 novembre 2024, intorno alle 9:30, un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Lucca. Presso la cartiera "Modesto Cardella" situata in via Acquacalda a San Pietro a Vico, un operaio di 69 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un carrello elevatore in retromarcia.