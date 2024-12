Scaletta Che tempo che fa: gli ospiti del 22 dicembre 2024 con Richard Gere, Michael Bublé e Ficarra e Picone

Oggi, domenica 22 dicembre 2024, alle 19:30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, va in onda l'ultimo appuntamento dell'anno con Che tempo che fa di Fabio Fazio. La puntata, arricchita dalla presenza di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, accoglierà ospiti di grande rilievo.

Tra gli intervistati, spicca Richard Gere, icona di Hollywood e attivista per i diritti umani. Gere sarà protagonista di un'esclusiva intervista in occasione dell’uscita del film Oh, Canada - I tradimenti, diretto da Paul Schrader, in arrivo nelle sale il 16 gennaio 2025. La pellicola segna il ritorno della collaborazione tra Gere e Schrader a 44 anni da American Gigolò ed è tratta dal romanzo I tradimenti di Russell Banks, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024.

Ospite musicale della serata è Michael Bublé, celebre crooner canadese con oltre 75 milioni di copie vendute nel mondo e cinque Grammy Awards all’attivo. Bublé presenterà la sua nuova canzone natalizia Maybe This Christmas, realizzata insieme a Carly Pearce. L'artista è noto anche per l’album Christmas, che dal 2011 continua a essere un simbolo musicale delle festività.

Sul fronte cinematografico, Ficarra e Picone parleranno del loro nuovo film L’abbaglio, in uscita il 16 gennaio, una collaborazione con il regista Roberto Andò e Toni Servillo dopo il successo de La stranezza. Alessia Marcuzzi presenterà invece il suo prossimo game-show Red Carpet - Vip al tappeto, in arrivo il 9 gennaio.

Tra gli altri ospiti il climatologo Luca Mercalli, Don Mattia Ferrari, autore del libro Salvato dai migranti, e il professor Camillo Porta, esperto di oncologia medica. Completano la serata gli interventi di Roberto Burioni, microbiologo e virologo, Tito Boeri, economista, e i giornalisti Aldo Cazzullo, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

La puntata si concluderà con Che tempo che fa – Il Tavolo, che vedrà ospiti i Ricchi e Poveri con il nuovo singolo Il Natale degli Angeli, Giovanni Esposito, Giucas Casella e nuovamente Alessia Marcuzzi. Il prossimo appuntamento con Che tempo che fa è fissato per domenica 19 gennaio 2025.

