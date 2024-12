Lucarelli e Bruganelli: tensioni e ironia nella finale di Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli ha commentato il percorso di Sonia Bruganelli durante la finale di Ballando con le stelle su Rai 1, definendolo un contributo significativo all’edizione. Nel corso della serata, la giurata ha ricordato gli scontri avvenuti tra loro durante le puntate, sottolineando l'importanza delle donne in questa edizione dello show.

L’esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla ha spinto Lucarelli a esprimersi sul talento femminile emerso nel programma: "È stata un’edizione al femminile, le donne sono state le protagoniste assolute. È la prima volta che mi dispiace che debba vincere qualcuno". Riferendosi a Federica Nargi, ha aggiunto: "Sei stata la più simpatica di questa competizione".

Lucarelli ha poi citato alcune concorrenti: "La Pellegrini ha cambiato tre partner, la Guaccero si è innamorata e Sonia Bruganelli è rimasta la stessa, ma ha portato conflitto e qualcosa di speciale a questa edizione".

Sonia Bruganelli non ha risposto direttamente alle parole di Lucarelli. L’ex concorrente è tornata sul palco per ritirare il premio Aiello, assegnato per il maggior numero di spareggi affrontati, ringraziando ironicamente la giuria: "Grazie per avermi fatto arrivare spesso ultima, perché così ho potuto vincere questo premio".

