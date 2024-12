Omicidio a Caserta: accoltella il padre e fugge con 100mila euro, fermato un 27enne

Un 27enne di origine cinese è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni dopo essere stato ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio del padre, un 48enne, avvenuto in provincia di Caserta. L'episodio si è consumato nella serata di venerdì 20 dicembre, al culmine di un litigio familiare per motivi definiti futili. Durante la discussione, il giovane ha accoltellato il padre con numerosi fendenti, causandone la morte, per poi fuggire con oltre 100mila euro in contanti.

L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione familiare, dove il 27enne viveva insieme ai genitori. Dopo il delitto, il giovane è salito a bordo dell’auto di famiglia tentando di far perdere le proprie tracce. Le indagini tempestive, condotte sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di rintracciarlo e bloccarlo poche ore dopo l'accaduto.

Il fermo è avvenuto mentre il giovane era ancora alla guida del veicolo dei genitori. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato in suo possesso il denaro sottratto, che ammontava a oltre 100mila euro in contanti. Al momento, l’indagato è sotto custodia e dovrà rispondere dell’accusa di omicidio aggravato.

