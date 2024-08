Su Destiny 2 ritorna il Solstizio

Eva Levante invita i giocatori di tutto il mondo a partecipare alla nuova festa che si terrà sino al 27 agosto. I guardiani potranno completare il sigillo del Solstizio e ottenere il titolo di Custode della fiamma portando a termine le sfide dell'evento. Respingendo ondate di nemici nella rovente attività "La festa del falò", si otterrà l'appariscente bagliore per l'armatura del Solstizio, un gioiello per il guardaroba di qualsiasi guardiano. Celebra con stile grazie alle nuove ricompense, tra cui il nuovo arco Stella Fortunata, il primo memento del Solstizio e i set di armatura Sublime.Inoltre, completando la sfida evento "Benzina sul fuoco III", i giocatori sbloccheranno l'acquisto dello skateboard Bear Walker in edizione limitata tramite il programma delle Ricompense di Bungie. Per ulteriori informazioni visitare il Bungie Store .Dopo l'epica battaglia con il Testimone in Destiny 2: La Forma Ultima, l'universo può voltare pagina: nuove meraviglie e nuove avventure attendono i guardiani. In Destiny 2: Echi, un oggetto misterioso si è materializzato, cadendo poi sulla superficie di Nessus. Nell'atto II, iniziato il 16 luglio, i giocatori hanno esplorato le profondità di Nessus per indagare sulla figura detentrice della prima Eco. Sia l'atto I che l'atto II restano disponibili per chi volesse farne esperienza. L'atto III, il cui lancio è previsto per il 27 agosto, proporrà nuove attività, storie e ricompense.