Salvini assolto nel processo Open Arms: reazioni da Meloni a Orban e Musk

Matteo Salvini è stato assolto oggi a Palermo nel processo Open Arms. La sentenza è accolta con entusiasmo dagli alleati di governo e figure internazionali. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime soddisfazione: "Difendere i confini italiani non può essere un crimine. Proseguiamo con determinazione contro l'immigrazione illegale e per la difesa della sovranità nazionale". Su X, il vice premier Antonio Tajani aggiunge: "C'è un giudice a Palermo! Un abbraccio a Salvini".

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sottolinea come il verdetto riaffermi la legittimità della linea politica del governo Conte 1, definendo la sentenza un passo fondamentale per il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. Carlo Nordio, ministro della Giustizia, critica duramente l'inizio del processo, definendolo una decisione politica grave e una perdita di risorse per la giustizia italiana.

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione, celebra su Facebook: "È un grande giorno per l'Italia". Anche il premier ungherese Viktor Orban esprime il suo appoggio: "La giustizia ha prevalso! Bravo Salvini!". Elon Musk, proprietario di X, commenta con un semplice ma diretto "Bravo!".

Dichiarazioni di sostegno arrivano anche dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che critica l'opposizione per l'uso politico della giustizia e rivendica la legittimità delle azioni dell'allora ministro dell’Interno. Gasparri si scaglia contro i senatori che votarono contro la sua proposta, definendoli "faziosi e vergognosi".

