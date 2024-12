NACON ACADEMY CREW RIPARTE

NACON ACADEMY CREW: RIPARTE IL PROGRAMMA DEDICATO ALLA COMMUNITY UFFICIALE DI NACON ITALIA.UN PROGETTO INNOVATIVO E STIMOLANTE PER COINVOLGERE FORMARE I NUOVI TALENT GAMING L’ultima intuizione di Nacon Italia è finalmente diventata realtà: la Nacon Academy Crew. Un progetto innovativo che rivoluziona il mondo del gaming aprendo nuove e preziose opportunità a tutti coloro che puntano a diventare veri e propri creator del settore attraverso una formazione continua e lo sviluppo delle competenze. La Nacon Academy Crew ( https://crew.naconacademy.it/), nata nel 2023 è un sito “interattivo” nato dalla voglia di Nacon di rafforzare il legame con gli utenti e di valorizzare i gamer più talentuosi offrendo loro un ambiente stimolante e vivace per rimanere sempre aggiornati, accedere a contenuti e servizi esclusivi e, attraverso un sistema punti, accedere alla riscossione di premi. Ogni gamer sceglie la modalità con cui interagire direttamente con il brand. Infatti, ogni utente ha a disposizione una vasta scelta di azioni con cui collaborare, ecco le principali:SONDAGGI E VANTAGGI: attraverso la compilazione di questionari gli utenti possono comunicare il loro parere su questioni legate al gaming e non solo.THE WALL: su una bacheca virtuale Nacon propone contenuti di approfondimento per dare all’utente più chiavi di lettura e punti di vista diversi sul concetto di gaming e su tutto ciò che gli gira intorno.Quest’anno Nacon Italia ha coinvolto Lorenzo Longoni ( @longx93), content creator specializzato in gaming e cultura pop, per elevare il livello dei contenuti proposti agli utenti. Lorenzo Longoni infatti sarà la penna che firmerà la maggior parte degli articoli nella sezione The WallCREA UN CONTENUTO: chi vuole può creare contenuti con la possibilità di vederli pubblicati sul blog Nacon e condividerli così con altri gamer e appassionati del settore. Gli utenti ricevono delle call to action e sulla base di queste dovranno creare un contenuto che racconti il loro punto di vista. Le novità di questo anno daranno più spazio ai contenuti, infatti è stata aggiunta la sezione “CONTENUTI PREMIUM” dove l’utente avrà la possibilità di creare e presentare a Nacon Italia dei contenuti originali su una tematica specifica e i migliori contenuti ( e content creators) vinceranno una black box che verrà spedita direttamente a casa. Inoltre i vincitori vedranno il loro contenuto originale postato sui social!I gamer e i creativi sono dunque i veri protagonisti della Crew: interagendo acquisiscono conoscenze e competenze professionali attraverso una modalità altamente interattiva e stimolante che trasforma l’utente in vero creator e punto di riferimento per la community. Il progetto, unico nel suo genere, valorizza i talenti, fornendo loro gli strumenti indispensabili per una formazione completa con la possibilità di raggiungere maggiore visibilità e autorevolezza.La prima community ufficiale di Nacon Italia, frutto della sinergica collaborazione le agenzie Patròn Multimedia e Media Milano, è quindi la scelta ideale per coloro che vogliono aggiudicarsi il titolo di influencer nel settore del gaming, con la straordinaria opportunità di diventare brand Ambassador Nacon e raggiungere così un’eccezionale notorietà e un riconosciuto successo.

